Benzin oder Strom: So viel kostet die Autofahrt Wien-Salzburg-Wien

Alle reden über Treibstoffpreise – Zeit also, den direkten Vergleich anzustellen und auszurechnen, wie viel eine Fahrt Wien – Salzburg – Wien kostet, wenn man die reinen Benzin-, Diesel- oder Stromkosten heranzieht. Also die Kosten für die Energie miteinander vergleicht, ungeachtet diverser anderer Kostenfaktoren wie Anschaffungspreis, Abnützung oder Öl.

Die Rechnung

Die Fahrt von Wien nach Salzburg ist 300 Kilometer weit, hin und retour macht das 600 Kilometer. Den Verbrauch berechnen wir mit sieben Liter pro 100 Kilometer beim Benziner, sechs Liter pro 100 Kilometer beim Diesel und 20 kWh Strom pro 100 Kilometer beim Elektroauto. Für die verschiedenen Fahrzeugarten ergibt das folgende Kostenkalkulation:

– Benziner: 42 Liter Verbrauch, 1,9 Euro pro Liter. Ergibt 79,8 Euro Benzinkosten für 600 Kilometer.

– Diesel: 36 Liter Verbrauch, 2,1 Euro pro Liter. Das ergibt 75,6 Euro Dieselkosten für 600 Kilometer.

– Elektro: 120 kW Strom braucht man im Schnitt für die Strecke hin und retour, mal 0,39 Cent pro kW (Wien Energie, Tarif Start), ergibt 46,8 Euro reine Stromkosten.

Die Rechnung ergibt also mehr als 40 Prozent geringere Energiekosten für das Elektroauto im Vergleich zum benzingetriebenen Auto.