Iran-Krieg treibt Preise: Inflation in Deutschland steigt im März auf 2,7 Prozent

Die durch den Iran-Krieg stark gestiegenen Ölpreise schlagen auf die Verbraucherpreise in Deutschland durch. Die Inflationsrate schnellte im März auf 2,7 Prozent nach oben, von 1,9 Prozent im Februar, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in einer ersten Schätzung mit. Das ist der höchste Wert seit Anfang 2024. Laut Daten aus den Bundesländern zogen vor allem die Preise für Kraftstoffe und Heizöl beim wichtigsten österreichischen Handelspartner stark an.

Ökonomen hatten für März mit dem nun erhobenen Wert gerechnet. Von Februar auf März zogen die Preise um 1,1 Prozent an.

"Die Inflationsdaten zeigen genau das an, was alle Autofahrer bereits gemerkt haben: Der Iran-Krieg treibt die Preise für Kraftstoffe und Heizöl", sagte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding. So musste in Bayern 44,8 Prozent mehr für leichtes Heizöl bezahlt werden als im März 2025. Kraftstoffe wie Benzin verteuerten sich um 19,7 Prozent. Zeitverzögert werde der Iran-Krieg auch die Preise anderer Güter nach oben treiben. "Gas wird teurer werden, Nahrungsmittelpreise können bei knappem Dünger im Zeitablauf anziehen, höhere Transportkosten werden auf viele Kategorien durchschlagen", sagte Schmieding.