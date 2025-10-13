2G-Abschaltung: Verlieren Millionen Fahrzeuge bald ihren Notruf?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Seit dem 31. März 2018 ist in der EU vorgeschrieben, dass alle neu zugelassenen Pkw und leichten Nutzfahrzeuge mit dem automatischen Notrufsystem eCall ausgerüstet sein müssen. Das System aktiviert sich automatisch bei einem schweren Unfall, zum Beispiel wenn Airbags ausgelöst werden, und löst einen Notruf an die europaweite Notrufnummer 112 aus. Dabei werden Standortdaten, Richtung und Fahrzeugkennung übermittelt, und eine Sprachverbindung zur nächstgelegenen Rettungsleitstelle aufgebaut. Zusätzlich kann der Notruf manuell über einen "SOS"-Knopf im Fahrzeug ausgelöst werden, etwa in medizinischen Notfällen. Neue Sicherheitslücke Viele dieser Systeme nutzen noch das 2G-Mobilfunknetz, das aber in den kommenden Jahren abgeschaltet wird. Damit droht ein Ausfall des automatischen Notrufs bei Millionen Fahrzeugen, die ausschließlich über dieses Netz kommunizieren. In Deutschland kündigten die Netzbetreiber Telekom und Vodafone an, 2G spätestens zwischen 2028 und 2030 zu deaktivieren. Der deutsche TÜV schätzt, dass rund 5,5 Millionen Fahrzeuge, vor allem im Klein- und Mittelklassesegment, betroffen sein könnten. Mehrere Hersteller warnen inzwischen selbst vor den Folgen der 2G-Abschaltung. Volkswagen, Volvo und Mazda informieren ihre Kunden auf ihren Webseiten darüber, welche Modelle betroffen sind und welche Einschränkungen bei Konnektivitäts- und Notrufdiensten entstehen können. Darunter befinden sich auch Modelle, die erst seit wenigen Jahren auf dem Markt sind, wie etwa die erste Generation des Skoda Enyaq.

Der SOS-eCall-Knopf befindet sich für gewöhnlich bei den Innenlicht-Bedienelementen oberhalb des Rückspiegels.

Schleichendes Aus In mehreren europäischen Ländern laufen die Vorbereitungen oder die Abschaltung bereits. In der Schweiz wurde das 2G-Netz bereits Anfang 2023 vollständig deaktiviert, in Frankreich soll das Netz bis Ende 2026 folgen, in Norwegen ab 2026, in Schweden bis Ende 2027 und in den Niederlanden ebenfalls bis 2027. In Belgien und der Slowakei ist die Abschaltung bis Ende 2030 vorgesehen, während das Vereinigte Königreich den Ausstieg bis spätestens 2033 plant. In Österreich ist derzeit noch keine offizielle Abschaltung des 2G-Netzes geplant. Laut der Regulierungsbehörde RTR wird das GSM-Netz wegen seiner Bedeutung für Sprachtelefonie und einfache IoT-Anwendungen (z.B. vernetzte Beleuchtungssysteme, Echtzeit-Verfolgung von Waren in der Logistik) weiterhin betrieben. Der Anbieter Magenta Telekom gab an, 2G zumindest bis 2030 aufrechterhalten zu wollen, während A1 und Drei bislang kein Abschaltdatum genannt haben.