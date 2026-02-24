Weniger Neuzulassungen: Automarkt mit Startschwierigkeiten

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der europäische Automarkt ist mit einem Dämpfer in das Jahr 2026 gestartet. Die Zahl der Neuzulassungen in der Europäischen Union ging um 3,9 Prozent verglichen mit dem Vorjahr zurück, wie aus Daten des Branchenverbandes ACEA vom Dienstag hervorgeht. Die beliebteste Antriebsform in der EU bleiben Hybridfahrzeuge mit 38,6 Prozent Marktanteil, gefolgt von Benzinautos mit 22 Prozent.

E-Autos stärker nachgefragt Stärker gefragt als vor Jahresfrist waren Elektroautos, die ihren Marktanteil auf 19,3 Prozent steigerten, nach lediglich 14,9 Prozent vor Jahresfrist. Allerdings verläuft die Transformation in den einzelnen EU-Ländern sehr unterschiedlich. Während in Dänemark etwa inzwischen fünf von sechs verkauften Neuwagen nur über einen Elektroantrieb verfügen, sind es in osteuropäischen Ländern wie Tschechien, Bulgarien oder Kroatien gerade einmal fünf Prozent.