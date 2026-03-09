Spektakuläres neues BMW-Bike: Hommage an legendären Daytona-Sieg

Im Rahmen der 84. Auflage der 200 Meilen von Daytona präsentierte BMW Motorrad soeben die BMW R 1300 R Superhooligan. Mit dem spektakulären Boxer-Roadster erinnert BMW an den legendären allerersten Superbike-Rennsieg in Daytona vor 50 Jahren sowie den Gewinn der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen AMA Superbike Meisterschaft.

Quasi um ein Werks-Custombike

Eine kleine Gruppe des BMW Motorrad Custom Speed Shop durfte den geschichtsträchtigen Rennsporterfolg in Gestalt eines radikal angespitzten Custom Bikes feiern. Und so realisierten Philipp Ludwig als Projektleiter mit Katrin Torge, Fahrzeugdesigner Andreas Martin, Theresa Stukenbrock als Farb- und Grafikdesignerin, Prototypenbauer Paul Summerer und Thomas Becker ein neues mit Fahrzeug mit "alten" Wurzeln.



Das Design nimmt die grundlegenden stilistischen und technischen Elemente der als Basis dienenden, 145 PS (107 kW) starken BMW R 1300 R auf und setzt sie in die Formsprache eines Naked Superbikes um – und greift damit charakteristische Designelemente der nahezu unverkleideten Superbikes vor 50 Jahren auf.