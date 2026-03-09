Spektakuläres neues BMW-Bike: Hommage an legendären Daytona-Sieg
Zusammenfassung
- BMW Motorrad präsentiert die R 1300 R Superhooligan, einen bis zu 275 km/h schnellen Custom Roadster mit Superbike-Charakter, inspiriert vom Daytona-Sieg vor 50 Jahren.
- Das Design verbindet klassische Elemente der BMW R 1300 R mit Reminiszenzen an die R 90 S und integriert zahlreiche hochwertige Carbon- und Motorsport-Komponenten.
- BMW Markenbotschafter Nate Kern startet mit dem Bike in der Mission Foods Super Hooligan Rennserie im Rahmen der 200 Meilen von Daytona.
Im Rahmen der 84. Auflage der 200 Meilen von Daytona präsentierte BMW Motorrad soeben die BMW R 1300 R Superhooligan. Mit dem spektakulären Boxer-Roadster erinnert BMW an den legendären allerersten Superbike-Rennsieg in Daytona vor 50 Jahren sowie den Gewinn der in diesem Jahr erstmals ausgetragenen AMA Superbike Meisterschaft.
Quasi um ein Werks-Custombike
Eine kleine Gruppe des BMW Motorrad Custom Speed Shop durfte den geschichtsträchtigen Rennsporterfolg in Gestalt eines radikal angespitzten Custom Bikes feiern. Und so realisierten Philipp Ludwig als Projektleiter mit Katrin Torge, Fahrzeugdesigner Andreas Martin, Theresa Stukenbrock als Farb- und Grafikdesignerin, Prototypenbauer Paul Summerer und Thomas Becker ein neues mit Fahrzeug mit "alten" Wurzeln.
Das Design nimmt die grundlegenden stilistischen und technischen Elemente der als Basis dienenden, 145 PS (107 kW) starken BMW R 1300 R auf und setzt sie in die Formsprache eines Naked Superbikes um – und greift damit charakteristische Designelemente der nahezu unverkleideten Superbikes vor 50 Jahren auf.
Reminiszenzen an Steve McLaughlins Sieg in Daytona vor 50 Jahren weckt dabei nicht nur die Startnummer 83 der Superhooligan, sondern auch die mit der damaligen BMW R 90 S Farbe versehenen Bauteile wie Vorderradkotflügel und Tankseitenverkleidungen. Korrespondierend dazu findet sich das Blau der BMW M 1000 RR Bremszangen auch am Aluminium-Rahmenheck sowie an den Standrohren der für mehr Schräglagenfreiheit um 30 mm verlängerten und voll einstellbaren Wilbers Upside-Down-Gabel wieder. Stimmig dazu ist auch die Feder des voll einstellbaren Wilbers Federbeins in Blau gehalten.
Dem hohen fahrdynamischen Anspruch des bis zu 275 km/h schnellen Custom Roadsters mit Superbike-Attitüde tragen schließlich das leichte und Handling-fördernde BMW M 1000 RR Carbon Vorderrad sowie eine Vielzahl leichter und gleichzeitig hochfester Carbon-Bauteile aus dem BMW Motorrad Programm sowie von Ilmberger Carbon Parts Rechnung. Voll einstellbare Handhebel aus dem Hause Advik sowie eine leichte und klangvolle Titan-Auspuffanlage mit Carbon-Endschalldämpfer von Akrapovič und gefräste BMW Motorrad Fußrasten runden das supersportliche Custom Roadster Projekt ab.
Mehr als ein Showbike?
Wie sich die Neue schlägt, wird sich zeigen: Dieses Jahr geht der BMW Motorrad Markenbotschafter Nate Kern im Rahmen der 200 Meilen von Daytona mit der BMW R 1300 R Superhooligan zudem bei der von Roland Sands präsentierten Mission Foods Super Hooligan Rennserie als Teil der MotoAmerica an den Start.
