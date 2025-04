Es ist nicht das erste Mal, dass sich Ducati und Lamborghini zusammentun, um ein besonderes Bike auf die Räder zu stellen. Es ist das dritte Kapitel der Zusammenarbeit der italienischen Hersteller und Ducati bringt wieder ein "Lamborghini-Motorrad".

Die Basis liefert die an sich schon schnelle Panigale V4 S. In der Panigale V4 Lamborghini steckt allerdings noch mehr Leistung als im Basismodell. Dank bauartgeprüftem Akrapovič-Schalldämpfer und einer speziellen Motorkalibrierung steigt die maximale Leistung auf 218,5 PS. Durch die Komponenten aus Carbonfaser und dem Akrapovič-Schalldämpfer aus Titan verringert sich das Gewicht des Motorrads auf nur 185 Kilogramm, was einer Gewichtseinsparung von zwei Kilogramm gegenüber der Panigale V4 S entspricht und das Leistungsgewicht von 1,15 auf 1,18 PS pro Kilogramm verbessert. Dazu gibt's eine Trockenkupplung und verstellbare Fußrasten, Brems- und Kupplungshebel sowie Lenker-Endgewichte aus Vollaluminium. Für den Rennstreckeneinsatz stehen ein Motorsport-Tankdeckel aus Vollaluminium, Luftleitkanäle für die Bremssättel, ein offener Kupplungsdeckel aus Carbonfaser sowie ein Set zum Entfernen des Kennzeichenhalters zur Verfügung (die im Lieferumfang enthalten sind).