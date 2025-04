Das Einzelstück, das Mercedes vor zwei Jahren anlässlich der 500.000 in Graz gebauten G-Klasse aufgelegt hat, weckte offensichtlich Begehrlichkeiten. Nun präsentiert Mercedes eine besondere Kleinserie des G - genannt " G - Stronger than the 1980s ". Mit historischen Farben, exklusiven Designelementen und Ausstattungsdetails des legendären 280 GE weckt man Assoziationen zu den ersten Modellen des ikonischen Geländewagens, die 1979 auf den Markt kam.

Passend zu den historischen Lackfarben sind die Blinker im typischen Orange der damaligen Zeit gehalten. Die Kühlerverkleidung und Fahrzeugfront sowie die Stoßfänger, Radlaufverbreiterungen und die Außenspiegelgehäuse greifen mit ihrer Lackierung in Nachtschwarz magno den robusten Look der ersten G‑Klasse auf. Der technische Unterbodenschutz ist ebenfalls in Schwarz ausgeführt. Die G‑Klasse Edition rollt auf klassischen Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design. Der Mercedes Stern auf der Motorhaube ist im Design des historischen Emblems mit Mercedes‑Benz Schriftzug und Lorbeerkranz auf blauem Untergrund gehalten. Das Heck ziert ein Originalteil aus den 1980er-Jahren – die silberne Markenplakette mit schwarzem Mercedes‑Benz Schriftzug sowie eine editionsspezifische Ersatzradabdeckung.

Kunden können zwischen drei nostalgischen Farben wählen, die zu den ursprünglichen Lackierungen gehörten: Manufaktur agavengrün uni (das erdige, dunkle Grün symbolisiert Robustheit und Naturverbundenheit), Manufaktur cremeweiß uni (die klassische und zeitlose Farbe strahlt einen Hauch von Eleganz und Raffinesse aus. Sie war eine beliebte Wahl bei allen, die ihre G-Klasse hauptsächlich in der Stadt nutzten) und Manufaktur coloradobeige uni (der warme Sandton vermittelt ein Gefühl von Abenteuer und Freiheit. Diese Farbe unterstrich in den 1980er-Jahren den vielseitigen Charakter der G-Klasse).

Für noch mehr Offroad-Look sorgen unter anderem Schmutzfänger vorn und hinten oder Steinschlagschutzgitter für die abgedunkelten Scheinwerfer, optional ist ein Dachgepäckträger verfügbar. Und der Logoprojektor im Außenspiegel begrüßt Fahrerinnen und Fahrer beim Einsteigen mit einer Projektion des Schriftzugs „G – Stronger Than Time“. Natürlich gibts die tradtionelle Plakette „Schöckl Proved“ am Fuß der B-Säule - sie ist hier aber im Look der 1980er-Jahre gehalten und zeigt ein historisches G‑Modell in der jeweiligen Wagenfarbe.

Wahlweise ist die Sonderedition als G 450 d oder als G 500 zu haben.

Nachdem sich das Sondermodell an der Baureihe W 460 von damals orientiert, werden nur 460 Exemplare des "G- Stronger than the 1980s" aufgelegt.