Mercedes kündigt größte Modelloffensive der Unternehmensgeschichte an

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Mercedes plant bis 2027 die umfassendste Produktoffensive mit dutzenden neuen oder überarbeiteten Modellen.

Die neue CLA-Generation wird sowohl elektrisch als auch mit neuem 48 Volt-Vierzylindermotor erhältlich sein.

Mercedes strebt bis 2027 einen xEV-Anteil von über 30 % an und führt neue BEV-Modelle wie elektrische GLC und C-Klasse ein. Zusammenfassung öffnen Zusammenfassung schließen

Mercedes hat im Rahmen der Jahrespressekonferenz einen Ausblick darauf gegeben, was bei den Stuttgartern in Planung ist. Und man kündigt die umfassendste Produktoffensive der Unternehmensgeschichte an. Insgesamt plant Mercedes-Benz bis Ende 2027 37 neue bzw. überarbeitete Pkw-Modelle auf den Markt zu bringen, davon fast die Hälfte E-Autos. Wichtiges Modell in diesem Jahr wird der CLA, der sowohl mit einem elektrischen Antriebsstrang als auch mit einem neuen 48 Volt-Vierzylindermotor inklusive elektrifiziertem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe erhältlich sein wird. Die Kunden können sich in erster Linie für ein Modell entscheiden – und dann ihren bevorzugten Antriebstyp wählen. Der neue CLA macht einen großen Schritt in diese Richtung. Und es wird noch mehr kommen, erklärt man bei Mercedes. Stichwort Elektro. Das Tempo des EV-Hochlaufs wird laut Mercedes weiterhin von den Marktbedingungen, der Infrastruktur und den Kundenbedürfnissen bestimmt. Angetrieben durch die Einführung neuer BEV-Modelle strebt die Mercedes-Benz Group AG für 2027 einen xEV-Anteil von mehr als 30 % an.

Neue BEV-Modelle sind der elektrische GLC und eine elektrische C-Klasse und für das Core-Segment kündigt Mercedes eine neue vollelektrische E-Klasse an. Und Mercedes-Chef Ola Källenius bestätigt außerdem, was er schon anlässlich der letzten IAA in München anklingen ließ: Die G-Klasse wird einen kleinen Ableger bekommen. Details dazu verrät man noch nicht - man kann aber wohl davon ausgehen, dass sie elektrisch fahren wird. Die Investitionen in die Verbrennertechnologie werden durch eine Reduzierung der Komplexität des Antriebsstrangs und den Einsatz intelligenter Modularisierung zwischen vollelektrischen und elektrifizierten High-Tech-Verbrennermodellen allerdings begrenzt bleiben. Der neue Vierzylindermotor für den CLA wurde intern entwickelt und konstruiert, wird aber von einem chinesischen Partner produziert. In ausgewählten Märkten wird Mercedes übrigens auch weiterhin 12-Zylinder-Motoren anbieten.

Mercedes will außerdem den Anteil an Top-End-Fahrzeugen (dazu gehören AMG und Maybach) weiter ausbauen. Für AMG wird es neuen Generation von elektrifizierten High-Tech-Achtzylindermotoren geben. So den Top-End-Fahrzeugen gehört auch die S-Klasse, für die Luxuslimousine wird es noch heuer ein umfangreiches Upgrade geben. Mit dem Start des CLA laufen alle neuen Fahrzeuge von Mercedes-Benz auf dem proprietären Betriebssystem MB.OS, einem Chip-to-Cloud Software-Betriebssystem, das Infotainment, automatisiertes Fahren, Komfort sowie Fahren und Laden abdeckt. MB.OS ist für jedes Segment skalierbar und kann an die Bedürfnisse jeder Region angepasst werden. Beispielsweise wird Mercedes-Benz für die Navigation Google in westlichen Märkten, AMAP in China und TMAP in Korea einsetzen.