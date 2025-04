Wie kann man diese hohen Beträge einordnen? „Beim Erwerb eines Elektroautos können neben dem Kaufpreis Kosten entstehen, die oft nicht sofort ersichtlich sind“, sagt Marcella Kral, E-Mobilitätsexpertin des ÖAMTC. „Einzellösungen in Wohnanlagen können durchaus zu höheren Installations- und Anschlusskosten führen. Ich würde aber nicht sagen, dass diese Kosten „versteckt“ sind. Eine private E-Ladestelle ist eine Investition in die Zukunft, so wie eine Installation einer Sat-Anlage oder eines Kabelanschlusses“, meint Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ).

Je nach örtlichen Gegebenheiten und technischem Aufwand können die Kosten für die Installation einer Wallbox aber stark variieren. Reinhardt rät dazu, sich vor dem E-Autokauf von Experten beraten zu lassen: „In privaten Tiefgaragen können Anschlüsse zwischen wenigen 100 Euro und bis zu 4.000 Euro kosten“, sagt er. Eine andere Studie, zitiert vom ÖAMTC, beziffert die Errichtung einer Lademöglichkeit in einer Tiefgarage mit 1.045 und 5.200 Euro. Warum diese Preisspanne? „Der Preis einer E-Ladestation hängt unter anderem davon ab, ob bereits ein Netzanschluss vorhanden ist und ob dieser für die gewünschte Last ausgelegt ist. Die gewünschte Anschlussleistung – also ob man schnell oder langsam laden kann – spielt hier eine große Rolle. Außerdem ist zwischen der Elektriker-Rechnung und der Rechnung für die Netzbereitstellung zu unterscheiden“, erklärt Manuela Gutenbrunner, Sprecherin der Wiener Netze.

© Barbara Wirl ÖAMTC „Für den Anschluss einer Ladestation an das Stromnetz können zusätzliche Gebühren anfallen.“

Wallbox: So spart man Geld Tipp: Preise vergleichen Der Preis für eine Wallbox liegt bei 300 bis 1.500 Euro, die Installationskosten je nach Aufwand bei 500 bis 2.500 Euro. Anbietervergleich lohnt sich. In Mehrparteienhäusern können gemeinschaftliche Ladeinfrastrukturen günstiger sein Das Netzbereitstellungsentgelt ist ein Einmalbetrag in €/Kilowatt (kW). Der Preis liegt je nach Netzebene, die durch die Höhe der Spannung definiert wird, zwischen 10,29 und 235,47 Euro. Eine Vorab-Prüfung der Elektroinstallation kann unerwartete Zusatzkosten vermeiden



Leistung überdenken Das Netzbereitstellungsentgelt ist ein Einmalbetrag in Euro pro Kilowatt (kW), der für das vereinbarte oder tatsächlich in Anspruch genommenen Ausmaß der Netznutzung verrechnet wird. Es wird, so Gutenbrunner, nicht von Netzbetreibern festgelegt, sondern von der übergeordneten Behörde, der E-Control, verordnet und je nach angefragter Leistung in Rechnung gestellt. Manuela Gutenbrunner: „Wenn man weniger zahlen möchte, muss man die angefragte Leistung überdenken. Ein E-Auto lässt sich schließlich auch mit neun kW laden.“