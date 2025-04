Es hat Tradition, dass Jeep einige besondere Konzept-Fahrzeuge für die Easter Jeep Safari in Moab/Utah auf die Räder stellt. Zum bereits 59.mal ist Jeep bei der Easter Safari dabei und man bringt heuer sieben spezielle Kreationen mit.

Dieses Jahr hat man vor allem den Gladiator und den Wrangler als Basis genommen. Die entsprechenden Umbauten wurden von Jeep und Jeep Performance Parts (JPP) by Mopar vorgenommen. Man wollte mit den Konzeptfahrzeugen vor allem eine Hommage an die Wurzeln der Marke Jeep abliefern. "Moab ist unser zweites Zuhause und ein Spielplatz, der nur mit einem Jeep richtig erkundet werden kann. Die maßgeschneiderten Jeep- und JPP-Konzepte, die wir in diesem Jahr vorstellen, werden zusammen mit einzigartigen Erlebnissen einmal mehr die unübertroffene Geländegängigkeit der Marke Jeep demonstrieren und unterstreichen, was es bedeutet, einen Jeep zu fahren", erklärt Bob Broderdorf, CEO der Marke Jeep.

Diese Autos sind heuer am Start: