Jeep erweitert das Angebot für den kompakten Avenger (das Car of the Year 2023) um eine Hybrid-Allradversion, genannt 4xe. Und damit fährt nun auch der kleinste Jeep mit Allradantrieb und kann - bis zu einem bestimmten Grad - auch Gelände, so wie man es von den Autos der Marke kennt.

Zur Technik: Für den 4xe kombiniert Jeep einen 1,2-l-Dreizylinder-Benziner mit zwei Elektromotoren, von denen einer an der Hinterachse sitzt. Der Verbrenner liefert 136 PS, die E-Motoren jeweils 21 kW, die Systemleistung liegt bei 145 PS.

Mit einem Schalter in der Mittelkonsole lassen sich diverse Fahrmodi anwählen, je nachdem, welcher Untergrund gerade befahren wird. Das heißt in weiterer Folge für das Allradsystem, dass bei niedrigen Geschwindigkeiten eine Kraftaufteilung von 50:50 erfolgen kann, wenn man etwas schneller fährt (bis 90 km/h) schaltet sich der hintere Motor nur mehr bei Bedarf zu und wenn man über 90 km/h fährt, ist der Avenger nur mehr mit Frontantrieb unterwegs.