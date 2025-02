Alfa Romeo Junior jetzt auch als Hybrid mit Allrad zu haben

Sukzessive erweitert Alfa Romeo die Familie des neuen Junior. Neben dem rein elektrischen Junior (den es mit 115 kW oder 207 kW gibt) gibt es ja auch den Alfa als Hybrid, oder "Ibrida", wie die Italiener sagen.

Als 2WD leistet der Junior Ibrida 136 PS, nun reicht Alfa Romeo auch eine Allradversion für den Hybrid nach. Dieser kommt auf eine Leistung von 145 PS und arbeitet mit einem 48-Volt-Hybridsystem. Hierfür werden ein 1,2-l-Turbobenziner und zwei Elektromotoren kombiniert. Ein E-Motor ist an der Vorderachse in das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe integriert, der zweite sitzt an der Hinterachse. Der hintere Motor ist mit einem Getriebe ausgestattet, das das Drehmoment auf bis zu 1900 Nm an den Hinterrädern erhöht.

Dazu hat der Fahrer den Fahrmodus Q4, der über den Fahrmodi-Schalter aktiviert wird und für Straßenverhältnisse mit geringer Bodenhaftung ausgelegt ist, zur Verfügung. Das Q4-System wird freilich automatisch - basierend auf den Bodenhaftungsbedingungen und der Neigung der Straße - aktiviert und stellt sicher, dass der Allradantrieb mithilfe der Power Looping-Technologie immer verfügbar ist, sodass das Auto auch bei schwacher Batterie den Allradantrieb beibehält.

Alfa erklärt, dass dies das einzige Auto in der Premium-Kompaktklasse mit einer Q4-Allradvariante mit automatisiertem Hinterradantriebsmanagement ist.