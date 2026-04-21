Woom, Puky, KTM: Das ist der Sieger im Kinder- und Jugendfahrrädertest

"An der Spitze des Tests steht das "Woom Explore 5" , das in allen Hauptkategorien hohe Bewertungen erzielen konnte. Es ist das einzige Modell mit Scheibenbremsen und auch das einzige, das vollkommen frei von Schadstoffen ist", erklärt ÖAMTC-Technikexperte Dominik Darnhofer. "Das Schlusslicht im aktuellen Test bildet das "Bikestar Jugend Fahrrad Leicht 24 Zoll 8 Gang" , bei dem in den Griffen gesundheitsschädliche Kohlenwasserstoffe, sogenannte PAKs, nachgewiesen wurden – darunter das hochgradig krebserregende Benzoapyren." Damit war auch das Gesamturteil ein "nicht genügend" , das "Bikestar" ist daher im Test als einziges Fahrrad durchgeflogen.

Der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen haben heuer 14 Kinder- und Jugendfahrräder im 24-Zoll-Format getestet. Die Preisspanne der Modelle lag zwischen 268 und 808 Euro. Geprüft wurden Handhabung, Fahreigenschaften, Sicherheit, Verarbeitung sowie die Belastung durch Schadstoffe. Das Ergebnis: Elf von 14 Rädern erhielten das Urteil "gut", zwei wurden mit "befriedigend" bewertet – und ein Fahrrad fiel mit "nicht genügend" durch.

An der Spitze des Tests steht das 'Woom Explore 5', das in allen Hauptkategorien hohe Bewertungen erzielen konnte.

Beim Decathlon/B"Twin unterschreitet die Bremsleistung bei Nässe den geforderten Normwert. "Eine Gefahrenbremsung bei Regen ist damit nur deutlich verzögert möglich und kann im Ernstfall einen Unfall zur Folge haben", warnt der ÖAMTC-Experte. Die besten Bremsleistungen zeigten die Modelle von KTM und Winora.

Was die Fahreigenschaften betrifft, fiel vor allem das Puky LS-Pro 24-8 auf: Hier berührten die Fahrrad-Pedale in Schräglage den Boden, was in dieser Kategorie zu Abzügen führte. Außerdem wiesen mehrere Modelle Verbesserungspotenzial bei der Ausstattung auf – einige werden z. B. ohne die laut StVO erforderlichen Reflektoren geliefert. Auch bei der Beleuchtung gibt es bei einigen Rädern noch Nachholbedarf.

Gewicht und Seitenständer als weitere Kritikpunkte

Das höchstzulässige Gesamtgewicht der getesteten Räder reicht von 49,85 bis 89,5 kg. "Im Durchschnitt wiegt ein Kind mit elf Jahren zwischen 40 und 50 Kilogramm. Die Modelle von Academy und KTM bieten für diese Altersgruppe somit kaum bis gar keine Reserve für zusätzliches Gepäck", so Darnhofer.

Beim negativ bewerteten Modell von Bikestar schränkt die geringe Auszugslänge der Sattelstütze zudem auch die Nutzungsdauer des Fahrrads ein. Des Weiteren machte der mittig angebrachte Seitenständer bei den Modellen von Axess, Bikestar, Bulls, Cube, S"COOL, Decathlon, Puky und Raymon Probleme im Test, da er beim Rückwärtsschieben mit dem Pedal kollidiert und auch das Losfahren erheblich erschwert.