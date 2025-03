Von Trekkingrad zum E-Bike-Bestseller: Die Evolution des Pegasus Premio

Wer wissen will, was die großen Fahrrad-Trends der letzten 20 Jahre waren, kommt am Pegasus Premio nicht vorbei. Das Erfolgsmodell der Kölner ZEG – Europas größter Zweirad-Einkaufs-Kooperation – startete Mitte der 2000er Jahre als klassisches Trekking-Fahrrad ohne Motor. Schon damals konnten mit einer exzellenten Ausstattung überzeugen.

Bis heute im Einsatz

Zum Beispiel eine 3x8-Gang-Kettenschaltung, eine Federgabel und den in jener Zeit beliebten Multipositionslenker. Exemplare der frühen Jahre sind bis heute im Einsatz, was für die Solidität des Modells spricht.

Und man blieb am Ball: Nachdem Elektronik-Riese Bosch 2010 seinen E-Bike-Antrieb vorgestellt hatte, war Pegasus bald mit den ersten E-Bikes zur Stelle, die auf dem neuen Mittelmotor basierten. Dabei setzten die Kölner früh auf Technik wie die elektronische und stufenlose „NuVinci Harmony“-Getriebeschaltung, die Ende 2011 präsentiert wurde und bereits im kommenden Modelljahr zum Einsatz kam.