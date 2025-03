Canyon brachte das Exceed 2015 als siegfähiges Bike für die Cross-Country-Rennszene. Das Rad wurde aber auch in der Backpacker-Szene bald geschätzt, weil es Effizienz mit Geländetauglichkeit verbindet. Dem trägt Canyon jetzt mit der Neuauflage des Exceed für 2025 Rechnung.

Das Canyon bleibt dabei freilich ein pures Hardtail. Es ist weniger nervös und bietet so mehr Kontrolle bergab und mehr Vertrauen in technischem Gelände, erklären die Entwickler. Der flachere 67° Lenkwinkel, ein 10 mm längerer Reach, der angepasste Radstand und die niedrigere Überstandshöhe sollen für die entsprechende Stabilität sorgen. Canyon hat die Steifigkeit des Hinterbaus reduziert, sodass das Heck in ruppigen Passagen besser spurt und mehr Laufruhe in technischem Gelände bietet.