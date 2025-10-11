Wo ist die nächste Ladestelle? Die besten und schlechtesten Roadtrips für E-Autos

Reisen, unterwegs sein, die Landschaft an sich vorüberziehen lassen - Autofahren kann auch einfach nur schön sein. Allerdings nicht, wenn die Batterieanzeige blinkt und die nächste Ladestelle doch weiter ist, als gedacht. Denn ja, wer mit dem E-Auto über weite Strecken unterwegs ist, muss noch immer besser planen, als Verbrennerfahrer.

Was sind die besten Roadtrips für E-Auto-Reisende?

Vor allem, wenn man international oder abseits der großen Verkehrsadern unterwegs ist: Schließlich ist in einigen Länder die EV-Infrastruktur noch immer verbesserungswürdig. Sich vorab über Lademöglichkeiten zu informieren, hilft weiter. Der Online-Dienstleister iSelect hat nun eine Liste mit den besten (und schlechtesten) Roadtrip-Zielen für E-Auto-Fahrer herausgegeben. Bei jeder untersuchten Roadtrip-Route wurden Faktoren wie die Verfügbarkeit von Ladestationen, die durchschnittlichen Kosten für das Laden und die Gesamtbewertung auf TripAdvisor berücksichtigt. Die folgenden drei Roadtrip-Ziele wurden in Europa als die besten für Elektroautos eingestuft.

1. Gotthardpass, Schweiz

Als beste Reiseroute für Elektroautos gilt der Gotthardpass in der Schweiz. Wer einmal über die malerische Straße, die sich über die Schweizer Alpen erstreckt, gefahren ist, kann die landschaftliche Schönheit nur bestätigen. Auf Platz 1 helfen laut iSelect auch die 11 Ladestationen in der Umgebung und geringen Ladekosten. Mit einer Gesamtbewertung von 99,81 von 100 Punkten führt der Roadrip über den Gotthardpass die Rangliste damit unangefochten an.