Man hätte es sich sicher einfacher machen können. Volvo bringt den EX60 aber nun im selben Jahr auf den Markt wie Mercedes den GLC und BMW den iX3. Das ist starke Konkurrenz. Der EX60 ist gewissermaßen die elektrische Variante des XC60 und der ist mittlerweile das erfolgreichste Volvo-Modell überhaupt. Der EX60 wird den XC60 nicht ersetzen - die seit dem Jahr 2017 verfügbare aktuelle Generation des XC60 mit Hybridantrieben bleibt weiter im Angebot. Der 4,8 Meter lange EX60 basiert wiederum auf einer rein elektrisch ausgelegten Architektur. Der kompromisslose Elektro-Ansatz sorgt für entsprechend Fahrleistungen.

So verweist Volvo stolz auf die beachtliche Reichweite von bis zu 810 km. Die schafft das Topmodell, genannt P12 AWD, mit einem 112-kWh-Akku. Das Basismodell, der P6, fährt mit Heckantrieb und einer 83-kWh-Batterie. Dazwischen gibt es noch den P10 (ebenfalls mit Allrad) und einem 95-kWh-Akku. Das Leistungsspektrum bewegt sich zwischen 275 kW und 500 kW. An einem DC-Lader kann der EX60 mit 320 bzw. 370 kW (in den beiden stärkeren Versionen) nachladen. Und Volvo verweist auch darauf, dass ein 22-kW-Onboard-Charger in jeder Variante serienmäßig an Bord ist. Auch das Design mit einer nach unten gezogenen Front und technischen Hilfsmitteln wie der Klappensteuerung vorne trägt zur Reichweite bei. Trotzdem schaut der EX60 so aus, wie man sich einen Volvo vorstellt und der Designer verweist auf den Hammer-Look (gemeint ist natürlich Thors Hammer) für die Scheinwerfer bzw. das Tagfahrlicht. Innen empfängt einen der EX60 mit dem typischen skandinavischen Design bzw. dem "warmen Gefühl eines skandinavischen Möbelhauses", wie der Designer es formuliert. Das kompakte Display für den Fahrer ist weit nach vor gerückt und der zentrale Touchscreen in der Mitte ist im Querformat (und nicht hochformatig wie in anderen Volvos). Damit sollen Bedienelemente für den Fahrer leichter erreichbar sein. Zudem ist der Schirm leicht konvex - für eine bessere Ablesbarkeit für Fahrer und Beifahrer - geformt.

In Sachen Infotainment setzt Volvo im EX60 auf Elemente aus dem Hause Google, so auch den AI-Assistenten von Google "Gemini". Und es wäre nicht Volvo, wenn man nicht besonderes Augenmerk auf die Sicherheit legen würde. HuginCore heißt das clevere System, bei dem eine Vielzahl von Sensoren kontinuierlich die Fahrzeugumgebung erfasst und bewertet. Hugin kommt aus der nordischen Mythologie und ist der Name eines Raben, der auf den Schultern Odins sitzt und jeden Morgen ausfliegt, um zu beobachten und Odin informiert zu halten.

Eigenwillige Lösung für die Türöffner

Zu den Sicherheitsfeatures gehört auch ein neu entwickeltes Gurtsystem, von dem man bei Volvo überhaupt sagt, man habe den Sicherheitsgurt neu erfunden. Der Gurt im EX60 funktioniert in Verbindung mit einer cleveren Sensorik, die zum einen erfasst, wie groß und wie schwer der Fahrgast ist und zum anderen auf einen bevorstehenden Unfall proaktiv reagiert und die Rückhaltekraft dynamisch anpasst. Übrigens wird der EX60 auch als Cross Country Variante, die unter anderem Luftfederung und eine höhere Bodenfreiheit zu bieten hat, anbieten.

Volvo EX60 als Cross Country