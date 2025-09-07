Mercedes GLC: Was die neue elektrische Generation kann

Die neue Formensprache mit den Iconic Grill werden auch weitere Modelle mit Stern bekommen.

Innen gibt es optional den größten Bildschirm, den Mercedes je in einem Auto verbaut hat.

Der GLC kommt zunächst als 400 mit Allradantrieb und einer Reichweite von über 700 km.

So faszinierend und ikonisch Autos wie die S- oder die G-Klasse aus dem Hause Mercedes sind. Die wesentlichen Stückzahlen macht die Marke mit dem Stern mit dem GLC. Das kompakte SUV ist seit Jahren der beliebteste Mercedes und war auch im ersten Halbjahr 2025 wieder die hausinterne Nummer eins. Mercedes setzt nun aber auch hier auf vollelektrisch und bringt das SUV als GLC mit EQ Technologie (das etwas sperrige Namenskürzel haben auch schon die elektrische G-Klasse und der neue CLA bekommen). Und mit dem neuen GLC hält auch eine neue Gestaltung des Frontgrills bei Mercedes Einzug. Iconic Grill heißt das Design und man nimmt Anleihen aus der Vergangenheit, nur, dass statt der Luftöffnungen die Pixel das Gesicht bestimmen. Konkret setzt sich der Iconic Grill aus einem breiten Chromrahmen, einer Gitterstruktur in Rauchglasoptik und einer integrierte Konturbeleuchtung zusammen. Auf Wunsch ist eine illuminierte Ausführung erhältlich, bei der insgesamt 942 Leuchtpunkte aus Polycarbonat von hinten beleuchtet werden. Auch künftige Mercedes-Autos werden diese Front bekommen.

Aber damit wieder zum neuen GLC. Was beim ersten Kennenlernen sofort auffällt, ist die neue Größe des Benz. Mit 4.845 mm ist der elektrische GLC um 13 cm länger als sein aktuelles Verbrenner-Pendant. Dafür gibt’s mehr Platz im Innenraum. Hinten sitzt man bequem und hat mehr als ausreichend Bein- und Kopffreiheit. Der Kofferraum bietet ein Laderaumvolumen von mindestens 570 Liter, klappt man die Sitze um, kommt man auf bis zu 1740 Liter. Zusätzlich hat man noch ein Ladeabteil vorne, den sogenannten Frunk, mit 128 Liter. Der öffnet mittels sanften Drucks auf das Mercedes-Emblem. Interieur mit Ein-Meter-Schirm Innen empfängt den Fahrer die schon bekannte Infotainment-Landschaft von Mercedes, nur, dass alles noch ein Stück größer geworden ist. Ist der GLC mit dem (optionalen) MBUX Hyperscreen ausgestattet, hat man den größten Schirm, der je in einem Mercedes verbaut worden ist – 39,1 Zoll oder 99,3 cm. Serienmäßig ist der Superscreen mit drei Bildschirmen. Das Infotainmentsystem integriert dabei die KI-Tools sowohl von Google als auch von Microsoft. Je nach Aufgabe wird die passende Quelle ausgewählt. Die Mercedes-Entwickler erklären, dass das Mercedes-Benz Operation System das Auto zu einem Begleiter macht, der denkt, lernt und sich mit dem Benutzer weiterentwickelt.

Neue Frontgestaltung bei Mercedes Im Vergleich zum aktuellen Verbrenner ist der EQ 13 cm länger Je nach Ausstattung leuchtet der Grill Sportlich gestaltetes Heck Viel Platz im Kofferraum Der elektrische GLC startet als 400 4matic Der Hyperscreen ist fast 1 m groß Bequeme Sitze und viel Platz für die Passagiere Mercedes-typisches Lichtdesign Vorne gibt's den Frunk (um was auch immer zu transportieren)