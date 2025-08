Für das nächste EQ-Modell erinnert man sich aber wieder an die Vergangenheit. "Wir blicken zurück, weil wir es können", erklärt der zuständige Exterieur-Designer. Die Mercedes-Front soll wieder ein Statement setzen - so wie es ikonische Modelle der Marke wie der 600 oder die S-Klasse taten.

Bei den rein elektrischen Modellen wie dem EQE oder dem EQS war der Kühlergrill in dieser Form nicht mehr notwendig. So setzten die Mercedes-Designer auf ein Black-Panel-Fläche mit Zentralstern.

Iconic Grill ab 2025

Iconic Grill heißt die Weiterentwicklung des Mercedes-Grills, die das Gesicht der Marke neu definiert.

Drei Hauptelemente kennzeichnen den neuen Look: ein breiter verchromter Rahmen, eine Gitterstruktur in Rauchglas-Optik und eine integrierte Konturbeleuchtung. Dort, wo bei den Verbrennerautos die Lüftungsöffnungen platziert waren, finden sich nun quadratische Elemente. Je nach Version bzw. abhängig davon, für welche Option man sich entscheidet, wird das Ganze beleuchtet. Optional ist so eine beleuchtete Version mit insgesamt 942 von hinten beleuchteten Punkten erhältlich. Die Pixelgrafik kann sogar animiert werden. Zusätzlich sind der Zentralstern und die integrierte umlaufende Kontur des Panels beleuchtet.

Erstes Auto mit dem neuen Kühlergrill wird die nächste Generation des GLC, die Mercedes anlässlich der IAA in München im September präsentieren wird. Weitere elektrische Mercedes-Modelle mit dem neuen Gesicht werden folgen.