Volvo ist gut unterwegs. Im vergangenen Jahr erzielte man einen Absatz von über 760.000 Autos und auch in Österreich schaffte man Zuwachsraten: 4609 Autos entsprechen einem Plus von 40,3 Prozent. Am beliebtesten waren dabei XC40 bzw. EX40 und der EX30.

Gefragt sind also eher die kompakten SUV. In eine ganz andere Richtung geht dagegen der neue ES90 - eine große, elektrische Limousine. Technisch ist der ES90 eng verwandt mit dem SUV EX90 und nutzt die SPA2 Architektur der Schweden.

Allerdings ist der ES90 mit einer 800-Volt-Architektur ausgerüstet und das bedeutet in erster Linie schnelles Nachladen. So kann der ES90 an einem DC-Lader mit bis zu 300 kW geladen werden. Volvo rechnet vor, dass man einem 350-kW-Schnelllader in 10 Minuten Strom für 300 km laden kann.