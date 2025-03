Volvo XC60: Was ist neu beim beliebten SUV der Schweden?

Seit seiner Einführung im Jahr 2017 ist der XC60 das meistverkaufte Modell von Volvo und einer der beliebtesten Plug-in-Hybride in Europa. Weltweit wurden bislang mehr als eineinhalb Millionen Einheiten verkauft. Und die Nachfrage ist ungebrochen - 2024 stellte der Volvo XC60 einen neuen Absatzrekord auf.

Wichtig ist freilich die Einführung eines neuen Infotainment-Systems . Das auf Android Automotive basierende System ist bereits im EX30, im EX90 Premiere und im XC90 im Einsatz. Es soll dank eines vereinfachten Layouts und integrierten Google-Funktionen ein intuitives und komfortables Bedienerlebnis bieten. Mit der Snapdragon Cockpit Platform der nächsten Generation arbeitet das System im Vergleich zur ersten Generation mehr als doppelt so schnell und liefert eine bis zu zehnmal schnellere Grafik.

Von außen ist der aktualisierte Volvo XC60 am neuen vorderen Kühlergrill mit dem ikonischen „Iron Mark“-Logo erkennbar. Dazu gibts dunklere Rückleuchten und neue Felgenoptionen und auch neue Farben sind im Angebot (Forest Lake Metallic, Aurora Silver Metallic und Mulberry Red).

Der zentrale Touchscreen ist auf 11,2-Zoll-Touchscreen gewachsen und dank einer um 21 Prozent erhöhten Pixeldichte liefert er eine schärfere Anzeigequalität.

Dazu gibts innen nun aufgefrischte Dekore, Einlagen und neue Premium-Materialien. Volvo hat auch die kabellose Smartphone-Ladestation verbessert. Das Bowers & Wilkins High Fidelity Audiosystem (optional zu haben) bekommt ein neues Lautsprecherdesign und fürs Wohlbefinden an Bord soll auch eine verbesserte Geräuschdämmung beitragen.

„Wir haben uns auf das konzentriert, was unserer Meinung nach für unsere Kunden am wichtigsten ist, und sorgen für ein noch angenehmeres und exklusiveres Erlebnis. Zudem machen wir das Fahrzeug dank Over-the-Air-Updates im Laufe der Zeit immer besser", erklärt Erik Severinson, Chief Product and Strategy Officer bei Volvo Cars.

Bestellen kann man schon, die ersten Autos werden ab Mitte des Jahres an die Kunden ausgeliefert. Die Preise beginnen bei 59.990 Euro für den XC60 B5 AWD Mild-Hybrid Benzin. Der XC60 T6 AWD Plug-in-Hybrid kostet ab 61.990 Euro und der Volvo XC60 T8 AWD Plug-in-Hybrid ab 73.990 Euro.