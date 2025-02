Wo man beim Umstieg auf Elektro auf die Bremse tritt

Auch von Alfa Romeo kam Anfang des Jahres die Botschaft, beim Umstieg auf die Elektromobilität auf die Bremse treten zu wollen. Die Nordamerika-Chefin hatte dies in einem Interview damit begründet, dass die Händler in den USA mit einem reinen BEV-Portfolio nur schwer überleben könnten. Der seinerzeitige Alfa-Boss Imparato hatte vor drei Jahren im Gespräch mit dem KURIER noch angekündigt, dass man ab 2027 eigentlich keine Verbrenner anbieten wolle. Für Alfa wird die Neuausrichtung nicht wirklich ein Problem. Man ist Teil des Stellantis-Konzerns und dort sind aktuell alle neuen Plattformen als Multi Energy Plattformen ausgelegt – heißt, man kann Verbrenner, Hybride oder rein elektrische Antriebe hier integrieren.

Mercedes wollte Ende des Jahrzehnts „bereit sein“ vollelektrisch zu werden“ – dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Auch hier denkt man um und hat 2024 erklärt, dass es in den nächsten Jahren beides geben werde, Elektroautos und hochmoderne, elektrifizierte Verbrenner. An der grundsätzlichen Planung ändere sich aber nichts. „Mercedes hat die Elektro-Offensive beibehalten und nicht verschoben“, sagte Konzernchef Ola Källenius kürzlich in einem Interview.