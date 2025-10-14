Der Name ist eher unkonventionell. Uncharted heißt das neue Auto von Subaru, was sich unerforscht übersetzen lässt Es ist nach dem Solterra das nächste Elektroauto von Subaru – und im nächsten Jahr will man drei E-Autos im Sortiment haben, vier weitere folgen bis 2028. Wie schon beim Solterra hat man sich auch beim Uncharted mit Toyota zusammengetan. Das entsprechende Auto von Toyota ist der neue C-HR+ und bei Subaru sieht den Uncharted als elektrische Alternative zum Crosstrek. So bleibt er mit 4,51 Meter Länge noch einigermaßen kompakt, die Optik wirkt aus allen Blickwinkeln stimmig und die neue Subaru-Front passt dem SUV auch gut. Das Platzangebot hinten ist grundsätzlich gut, nur mit der Kopffreiheit könnte es auf Grund der abfallenden Dachlinie bald einmal knapp werden. Keinen Grund zur Klage gibt es beim Kofferraumvolumen - 404 Liter bietet der Subaru und dank Kellerabteil lässt sich das Ladekabel sauber verstauen. Auf einen Frunk unter der vorderen Haube hat man übrigens verzichtet.

Die Gestaltung des Interieurs gefällt und man hat einen ergonomisch guten Mix aus analogen und digitalen Elementen gefunden. Die Instrumente für den Fahrer sind ein Stück nach vor gerückt und ein wenig höher angebracht – so erspart man sich ein Head-up-Display. Für die bessere Ablesbarkeit hat Subaru das Lenkrad oben und unten abgeflacht. Praktisch auch die Ladeschale fürs induktive Laden, wo gleich zwei Smartphones Platz finden. Jedenfalls wirkt die Materialauswahl fein und auch die Verarbeitung gut (obwohl wir es noch mit Vorserienautos zu tun hatten). Offroad Besonders stolz ist Subaru auf die Offroad-Fähigkeiten des Uncharted. Die Allradversionen (ja, es gibt auch einen 2WD) kommen mit einer X-Mode-Funktion fürs Gelände und einem Kippschalter für die Grip Control – gewissermaßen ein Tempomat fürs Gelände, der sich mit Plus und Minus feinjustieren lässt. Wir hatten auch schon Gelegenheit, den Uncharted im Gelände auszuprobieren. Mit Grip Control klettert der Subaru stetig bergauf und für den geordneten Rückzug bremst das System den Wagen brav ab. Im Vergleich zum Toyota hat der Subaru auch mehr Bodenfreiheit, nämlich 21 Zentimeter. Wenn es im Gelände einmal unübersichtlich wird, hilft die 360-Grad-Kamera, die auch mit einer "durchsichtigen Motorhaube" aufwarten kann.

