Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Subaru stellt drei neue Elektro-SUV vor, darunter Solterra, Uncharted und e-Outback, mit dem Ziel, bis 2030 50 % der Verkäufe elektrisch zu gestalten.

Der Solterra bekommt technische Updates wie einen größeren Akku mit 500 km Reichweite und einen optionalen 22-kW-Onboard-Lader.

Der neue Uncharted bietet Allrad- und 2WD-Optionen mit bis zu 585 km Reichweite, während der e-Outback traditionellen Subaru-Stärken mit einem 74,7-kWh-Akku verbindet.

Normalerweise ist es schon etwas Besonderes und nicht alltägliches, wenn Subaru ein neues Auto vorstellt. Jetzt enthüllt man drei neue Autos (wobei eines ein Bekanntes in überarbeiteter Form ist) auf einen Schlag – allesamt SUV und alle fahren elektrisch. Das große Ziel bei Subaru lautet, dass bis 2030 50 Prozent der weltweit verkauften Autos vollelektrisch fahren. Subaru Solterra '26 Natürlich nutzt man die technische Kooperation mit Toyota und wenn Toyota einen überarbeiteten bZ4X bringt, dann betreffen die Verbesserungen auch das entsprechende Modell von Subaru, den Solterra. Das Elektro-SUV wurde äußerlich behutsam aufgefrischt, am besten erkennt man ihn an den neuen Scheinwerfern und überhaupt an der Frontpartie. Mehr getan hat sich freilich bei der Technik. Der Akku hat eine Kapazität von 73,1 kWh und das soll für eine Reichweite von rund 500 Kilometer gut sein. Auch eine andere Schwachstelle wurde ausgemerzt, nämlich das AC-Laden. Einen 22-kW-Onboard-Lader kann man nun zumindest optional bekommen. Das DC-Laden bleibt mit 150 kW unverändert. Man soll nun aber, dank einer neuen Vorkonditionierung der Batterie, auch bei minus 10 Grad von 10 auf 80 Prozent laden können.

Nichts geändert hat sich an den Allradtugenden des Solterra, man fährt mit dank zwei E-Motoren mit Allrad, die Leistung wurde aber auf 252 kW angehoben. Subaru erklärt, dass vor allem Forester-Kunden auf den Solterra umgestiegen sind und man hat nunmehr quasi für jedes Verbrenner-Modell ein elektrisches Pendant.

Subaru Uncharted Das gilt auch für den Uncharted, den man als Alternative zum Crosstrek sieht. Technisch ist der Uncharted ein Verwandter des Toyota C-HR+. Für den Uncharted haben die Techniker die Allrad-Plattform auf 2WD umgestrickt. Subaru begründet die Abkehr vom markentypischen Allradantrieb damit, dass 2WD durch die Elektrifizierung vor allem für Kunden in Europa ein Thema wird. Wenn man den Uncharted mit Allrad will, bekommt man ihn aber auch. Subaru bietet das E-SUV in drei Versionen an. Topmodell ist der Allradler mit 77 kWh Akku und 252 kW. Dazu gibt’s das Long Range Frontantriebsmodell mit 77 kWh und 165 kW, das 585 Kilometer weit kommen soll. Als günstiges Einsteigermodell kommt der Uncharted auch mit 57,7-kWh-Akku und einer Reichweite von 445 Kilometer.

Bei einer ersten Sitzprobe im Uncharted hat das Interieur durchaus gefallen mit großem Schirm in der Mitte und einem oben und unten abgeflachten Lenkrad, das gute Sicht auf den Schirm vor einem ermöglicht. Die Beinfreiheit hinten ist gut, die Kopffreiheit ist aber durch das schräg abfallende Heck eingeschränkt. Subaru e-Outback Beim dritten neuen Subaru ist durch den Namen alles klar, es ist dies der e-Outback. Der elektrische Outback soll alles bieten, was den klassischen Outback von Subaru ausgezeichnet hat. Vielseitigkeit, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Der Strom wird hier in einem 74,7-kWh-Akku gespeichert und er E-Antrieb leistet 280 kW. In einem Outback gibt’s natürlich Allradantrieb und im Fall des e-Outback bis zu 1500 kg Anhängelast. Verglichen mit dem Verbrenner ist der e-Outback 30 mm kürzer. Eine Erwähnung wert ist zudem, dass Subaru hier nicht dem Trend folgt, auf den Heckscheibenwischer zu verzichten – der e-Outback bekommt einen, ebenso eine Wascheinrichtung für die Scheinwerfer. Gerüstet für alle Fälle eben.

