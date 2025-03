Die großen Stückzahlen hat Toyota mit dem bZ4X zumindest hier zu Lande bislang nicht gemacht. In Skandinavien schätzt man den bZ4X aber durchaus und Toyota erklärt, dass das E-Auto zu den fünf meistverkauften in seiner Kategorie in Europa gehört. Man bessert aber nach und macht das Auto attraktiver. Das betrifft nicht nur das Äußere.

Aber wenn wir schon dabei sind. Die Front wurde überarbeitet, wirkt schlanker und übernimmt das aktuelle Familiengesicht a la C-HR. Davon profitiert auch die Aerodynamik. Auch innen wurde der Toyota hübscher gemacht, bekommt eine neue Mittelkonsole und einen 14-Zoll-Touchscreen.