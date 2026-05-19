Die neue kompakte Elektroauto-Familie, bzw. Urban-Car-Familie, wie man sie intern nennt, im VW-Konzern wächst. Nach dem ID.Polo und ID.Cross von VW und dem Raval von Cupra folgt nun das entsprechende Auto von Skoda, der Epiq. Technisch basieren alle auf derselben Plattform von VW, der MEB+. Der Epiq kommt auf eine Länge von 4,17 m und ist dabei 1,58 m hoch. Das Design folgt dabei der neuen Linie von Skoda, genannt Modern Solid. Für ein markantes Gesicht sorgt unter anderem die schwarze Blende an der Front - in Mlada Boleslav spricht man diesbezüglich vom Tech-Face. Der Österreicher Karl Neuhold, der bei Skoda für das Exterieur-Design zuständig ist, nimmt uns mit auf einen Rundgang um den neuen Epiq. „Für die Gestaltung der Front haben wir uns ein Smartphone mit seinen glänzenden, schwarzen Flächen als Inspiration hergenommen“, erklärt Neuhold. Nach effektheischenden Designelementen wird man beim Epiq aber vergeblich suchen. „Es ist ein Elektroauto und Elektroautos sind leise. Darum haben wir dem Auto auch ein leises Design gegeben“, sagt uns Neuhold.

Die markanten Luftöffnungen unten an der Front sind mit Klappen ausgerüstet, um Luft einzulassen, wenn man sie braucht. Und man wollte dem Auto so auch einen leichten SUV-Charakter geben, erklärt Neuhold. Das unterstreicht auch die Heckschürze. Dass hier nicht alles lackiert wurde, soll bei kleinen Pemperern oder auch beim Einladen für mehr Nehmerqualitäten sorgen. Was beim Epiq noch auffällt, ist der Skoda-Schriftzug an der C-Säule. Damit soll der Epiq stolz seine Herkunft zur Schau tragen, so Neuhold.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda

Der aufgeräumte Eindruck setzt sich im Inneren des Epiq fort. Für den Fahrer gibt es ein kompaktes Display, zentral gibt„s einen 13-Zoll großen Touchscreen, der in allen Varianten serienmäßig dabei sein wird. Darunter hat man analoge Schalter verbaut, die Touchslider für Lautstärke hat auch der Epiq. Die Lautstärke lässt sich aber im Skoda auch über eine Walze im Lenkrad regeln. Für angenehme Atmosphäre sorgt die Ambientebeleuchtung und die verwendeten Materialien greifen sich gut an. Das Platzangebot ist sehr gut, das Kofferraumvolumen mit 475 bis 1344 Liter ist für ein Auto dieser Größe sehr beachtlich. Und nach Skoda-Manier hat man smarte Detaillösungen, wie z.B. für die ordentliche Aufbewahrung des Ladekabels. Das passt aber auch in den kleinen Frunk vorne.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Skoda