Nachdem es den Renault 5 nun wieder gibt, befand Renault, dass es auch wieder einen "Turbo" geben sollte - der so wie seine Basis rein elektrisch fährt. Renault 5 Turbo 3E heißt die Neuauflage. Sie nutzt eine maßgeschneiderte Elektro-Plattform und die Elektromotoren sitzen als Radnabenmotoren in den Hinterrädern. Und die Kraft wird auch über die Hinterräder auf die Straße gebracht. Die Leistung liegt bei 540 PS.

Anfang der 1980er war das Wort Turbo in aller Munde. Renault hatte den Turbomotor in der Formel-1 zu einem konkurrenzfähigen (und später überlegenen) Konzept entwickelt. Und auch die Straßenfahrzeuge wurden mit Turbotechnologie flotter gemacht. Das machte auch vor einem biederen Kleinwagen wie dem Renault 5 nicht halt.

Im Vergleich zum Renault 5 E-Tech Electric wurde die Windschutzscheibe nach hinten versetzt und der Radstand auf 2,57 m verlängert. Und so wie ein Vorbild verfügt der neue Turbo über markante Lufteinlässe hinten. Damit ist der Renault 5 Turbo 3E so lang wie ein Stadtauto und so breit wie ein Supersportwagen, erklärt man bei Renault.

Auf 100 km/h beschleunigt der Franzose in 3,5 Sekunden und was die Höchstgeschwindigkeit betrifft, sagt Renault, dass der Turbo auf einer Rennstrecke mehrere Runden mit einer Höchstgeschwindigkeit von bis zu 270 km/h absolvieren könnte.

Der Strom wird in einem Akku mit 70 kWh gespeichert und die Reichweite liegt bei 400 km - bei öfterem Ausnutzen der vollen Leistung wird es entsprechend weniger werden. Dafür kann der Turbo dank seiner 800-Volt-Architektur mit bis zu 350 kW laden. Das Aufladen von 15 auf 80 Prozent dauert nur 15 Minuten.

Innen gibt es nur Platz für Zwei. Die sitzen in Schalensitzen mit 6-Punkt-Gurten und dass es Renault ernst meint, mit dem Herumtoben auf Rennstrecken zeigt der massive Handbremshebel im Rallye-Stil. Eine Taste am Lenkrad sorgt bei Überholvorgängen für einen vorübergehenden Leistungsschub. Über eine weitere Taste lässt sich die regenerative Bremswirkung in vier Stufen einstellen. Zudem stehen vier Fahrmodi zur Verfügung: Snow, Regular, Sport und Race, zu dem auch die Drift-Assist-Funktion gehört.

Bestellungen für den Renault 5 Turbo 3E werden in den kommenden Wochen entgegen genommen. Er werden lediglich 1.980 Exemplare gebaut. Warum 1.980? Weil der erste Turbo im Jahr 1980 auf den Markt kam. Ausgeliefert wird dann ab 2027. Einen Preis hat Renault noch nicht genannt.