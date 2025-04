Wie Polestar in den USA um vergrämte Tesla-Kunden buhlt

Dass viele Tesla-Kunden aktuell nicht glücklich sind, so ein Auto zu fahren, hat in den vergangenen Monaten bereits für Schlagzeilen gesorgt. Grund ist die Rolle von Firmenchef Elon Musk in den neuen Trump-Regierung.

Nun reagiert Polestar in den USA auf die Verärgerung der Tesla-Kundschaft und lockt mit entsprechenden Angeboten. Polestar bietet den Kunden bereits einen Preisnachlass von bis zu 15.000 Dollar im Rahmen der Polestar Clean Vehicle Initiative. Kunden, die nachweisen können, dass sie derzeit einen Tesla besitzen oder geleast haben, können zusätzlich einen Nachlass von 5.000 Dollar in Anspruch nehmen, wenn sie einen Polestar 3 kaufen. Macht in Summe eine mögliche Preisreduktion von 20.000 Dollar.