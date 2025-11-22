Die Mobilitätswende ist im Gange - doch bislang dominieren vor allem asiatische Hersteller den Markt der Zellenproduktion. Was bedeutet das für Europa und auch Österreich?

Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ), gibt Auskunft.

KURIER: China war 2024 für 80 % der weltweiten Batteriezellproduktion verantwortlich. Wie abhängig ist Europa bereits von China / Asien?

Andreas Reinhardt : Ja, im Jahr 2024 wurden rund 80 Prozent der weltweiten Batteriezellproduktion in China produziert, nur etwa 13 Prozent aus Europa und 11 Prozent aus Nordamerika. Von den in Europa produzierten Batterien sind über 70 Prozent von asiatischen Unternehmen, nur ein geringer Teil wird tatsächlich von europäischen Unternehmen hergestellt.

Was bedeutet diese Abhängigkeit für die Mobilitätswende?

Reinhardt : Die Dominanz chinesischer Anbieter bringt Risiken für die Mobilitätswende mit sich. Falls Handelskonflikte eskalieren, könnten sie zu Produktionsausfällen bei Elektrofahrzeugen führen. Chinas Überkapazitäten verzerren auch die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie. Noch vor zehn Jahren war Europas Autoindustrie technologisch Weltspitze.

Bislang dominieren vor allem asiatische Hersteller (z. B. CATL, LG Energy Solution, Panasonic) den Markt der Zellenproduktion. Welche Europäischen Hersteller gibt es?

Reinhardt : Zu den zentralen europäischen Batterieprojekten zählen ACC (Automotive Cells Company, Frankreich/Deutschland), Verkor (Frankreich) und Freyr (Norwegen). Auch Volkswagen (PowerCo) und Stellantis investieren zurzeit in eigene Zellfertigungen. Diese Projekte sollen Europas Anteil an der globalen Produktion erhöhen, kämpfen jedoch mit hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie Skalierungsproblemen, wie eine Studie der ASCII 2025 ergab (Austria Supply Chain Intelligence Institut – ASCII).

Wie gut können sie mithalten?