Die weltweite Elektromobilität wächst – und mit ihr die Bedeutung leistungsfähiger Batterien. Doch hinter diesem Boom steht eine Lieferkette, die sich zunehmend in wenigen Regionen konzentriert. Laut dem Global EV Outlook 2025 der Internationalen Energieagentur stammen inzwischen rund 80 % der weltweiten Batteriezellen aus China. Gerhard Meister - Group Vice President, Business Unit Electrification bei AVL List GmbH, im Interview.

KURIER: Wie abhängig ist Europa in Sachen Batteriezellproduktion bereits von China beziehungsweise Asien?

Gerhard Meister: Die Verflechtungen in den globalen Lieferketten der Automobilindustrie sind tiefgreifend – insbesondere im Bereich der Elektromobilität, aber auch weit darüber hinaus, wie zuletzt im Halbleiterbereich sichtbar wurde. Bei Lithium ist Australien derzeit der größte Produzent, gefolgt von Chile und China. Allerdings findet die Weiterverarbeitung des Rohstoffs – also die Raffination und Herstellung von Vorprodukten für Batterien – nach wie vor überwiegend in China statt. Sehr stark sind die Abhängigkeiten auch bei Seltenerdmetallen, die etwa in Dauermagneten und Elektronikkomponenten benötigt werden. Zwar gibt es Vorkommen in Australien, Vietnam, Brasilien oder Grönland, deren Erschließung ist jedoch kapital- und kostenintensiv. Hier braucht es langfristige Investitions- und Umweltstrategien, um alternative Lieferketten aufzubauen. Generell gilt: Übermäßige Konzentration in bestimmten Regionen führt zu wirtschaftlichen Risiken – Europa ist daher derzeit stark abhängig von Asien.

Was bedeutet diese Abhängigkeit für die Mobilitätswende?