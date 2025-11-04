Der Name Nio wird einigen bekannt vorkommen. Das ist jener chinesische Autohersteller, der nicht nur Elektroautos verkauft, sondern auch Akkuwechselstationen betreibt. Ist der Akku leer, kann man entweder eine Ladestation laden und Strom tanken oder an einer so genannten Power Swap Station (PSS) den leeren Akku gegen einen vollen tauschen. Das läuft natürlich alles voll automatisiert ab. In Deutschland, wo Nio schon länger auf dem Markt ist, zählt man bereits 21 PSS.

Nun kommen die Chinesen auch nach Österreich. Die ungarische AutoWallis-Gruppe bringt Nio nun zu uns. Das Händlernetz ist fürs erste noch überschaubar. Man startet zunächst mit zwei Partnern. Die Auto Auer GmbH, mit Standorten in Krems, Stratzdorf und St. Pölten, übernimmt künftig Vertrieb und Service der Nio-Modelle in Österreich. Dazu kommt als weiterer Partner die Firma Lampelmaier in Mattsee. Weitere Standorte sollen folgen, natürlich will Nio künftig auch einen Standort in Wien haben.

Was mögliche Power Swap Stationen in Österreich betrifft, gibt es aktuell noch keine Informationen, heißt es von Nio.

Welche Modelle bringt man bei uns? Nio startet mit drei Modellen, dem ET5, dem ET5 Touring und dem EL6 - wobei alle drei grundsätzlich dieselbe Technik unter dem Blech haben.