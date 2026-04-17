Smatrics-Chef: „E-Autos waren zuerst grüner, jetzt sind sie günstiger“

Hauke Hinrichs ist von E-Autos überzeugt – generell und aus seinem Job heraus. Er ist überzeugt: Es brauche kein Verbrennerverbot, der Markt werde es richten.

KURIER: Österreich hat ein ziemlich gut ausgebautes Ladenetz. Wie sehen Sie die Infrastruktur?

Hauke Hinrichs: Wir haben in Österreich 40 Elektrofahrzeuge auf einen HPC- Schnellladepunkt, also Laden über 150 kW. Deutschland hat 60 Fahrzeuge pro Schnellladepunkt. Österreich ist nach Norwegen und den Niederlanden die Nummer drei in Europa.

Wie kam das?

Österreich war ein sehr frühes Elektroland. Es hat sich dann ein bisschen abgeschwächt, aber wir sehen jetzt auch durch die Bundesregierung, durch das Förderprogramm E-Move, dass der politische Wille da ist.

Können Sie den lauten Ruf nach dem Ausbau der Ladeinfrastruktur verstehen? Wir sind top unterwegs. Wir haben alle 40 Kilometer einen Schnellladepunkt. In Gesamtösterreich gibt es kaum noch Flecken. Betrachtet man das Verhältnis Verbrenner zu Tankstelle, ist man ungefähr bei 400 Autos pro Zapfsäule.

Wo sehen Sie Schwächen in der Ladeinfrastruktur?

Ich glaube, dass wir geliefert haben. Und dass jetzt der Hochlauf der Elektromobilität kommen muss. Wir haben einen sehr kompetitiven Markt, viele investieren. Der Run auf Lade-Standorte ist schon lang im Gang und meiner Meinung nach sind die besten Standorte auch schon weg. Jetzt muss eigentlich mal der Fahrzeugmarkt kommen, weil auf den warten wir alle.

Wie gut sind unsere Netze für einen weiteren Ausbau gerüstet?

Im Moment sieht es noch gut aus. An der einen oder anderen Stelle haben wir zwar schon Netzengpässe, wo auch gewartet werden muss. Das dauert dann drei bis fünf Jahre, bis Mittelspannungsstationen ausgebaut werden.

Was ist Ihre Kilowatt-Mindestanforderung beim Errichten einer Ladestation?

Aktuell 200. Es geht bis 400 Kilowatt – und das wird nicht das Ende der Fahnenstange sein.