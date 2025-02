PV5: So sieht Kias futuristischer Elektro-Transporter aus

Man zeigt den PV5 zunächst als Passenger und als Cargo. Weitere Versionen werden noch folgen. Technisch basieren die PV-Fahrzeuge auf einer neuen Skateboard-Plattform , die für elektrische Nutzfahrzeuge entwickelt wurde und verschiedene Aufbauten ermöglicht. Kia nennt die Geschäftsstrategie rund um die Fahrzeuge PBV (was für Platform Beyond Vehicle steht).

Der PV5 als " Passenger " ist für den Personentransport konzipiert. Was auf den ersten Bildern auffällt, sind die großen Glasflächen, die auch dank einer niedrigen Schulterlinie möglich werden. Heißt, die Fahrgäste können sich auf eine schöne Sicht nach draußen freuen. Die schwarzen, geometrischen Radhausverkleidungen und Seitenschweller sollen der Optik wiederum einen leichten Offroad-Charakter verleihen, wie man ihn auch bei SUV aus dem Kia findet. Auch die extrem schmalen Frontscheinwerfer erinnern an die aktuellen Kia-Pkw. Heckseitig hat der PV5 Passenger eine große nach oben aufschwingende Heckklappe für den Zugang zum Laderaum.

Technische Details will Kia in den kommenden Tagen bekannt geben.

Die Produktion soll in der zweiten Hälfte des heurigen Jahres anlaufen - in einer neuen Fabrik, die Kia in den letzten beiden Jahren errichtet hat. Die Fabrik hat eine Kapazität von 150.000 Autos in einem vollen Jahr mit der Möglichkeit weiter zu expandieren, wenn es der Markt verlangt.