So sehen die neuen elektrischen Nutzfahrzeuge von Renault aus

Der Trafic ist die vierte Generation des Renault-Transporters und fährt als E-Tech Electric voll elektrisch. Mit seinem langen Radstand und weit in den Ecken positionierten Rädern soll optimale Raumausnutzung garantiert sein. Gleichzeitig ist der Wendekreis nicht größer als beim Renault Clio. Dank der Höhe von weniger als 1,90 m ist auch die Einfahrt in Tiefgaragen kein Problem.

Zweites neues Modell ist der Goelette E-Tech Electric . Der wurde für eine Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen entwickelt und ist in drei Versionen erhältlich: als Fahrgestell, Kasten und Kipper. Damit ermöglicht er eine breite Palette von Umbauten. Im vorderen Bereich bis zur B-Säule besitzt er die gleichen ausgewogenen Proportionen wie der Trafic E-Tech Electric, während der hintere Teil für eine nahezu unendliche Brandbreite von individuellen Ausrüstungen konzipiert ist.

Ein schwarzer unterer Karosserieschutz an den Stoßfängern vorne und hinten sowie den unteren Türbereichen soll den Eindruck von Robustheit vermitteln.

Der neue Estafette E-Tech Electric ist eine moderne Neuauflage des ikonischen Renault Transporters aus den 1960er Jahren. Mehr als eine halbe Million Fahrzeuge trugen zwischen 1959 und 1980 den Namen Estafette – eine bis heute legendäre Modellbezeichnung für den in mehreren Generationen gebauten Transporter.

Das Design des neuen Estafette E-Tech Electric ist weitgehend vom Estafette Concept inspiriert, das im vergangenen September vorgestellt wurde. Dank der Abmessungen von nur 5,27 m Länge und 1,92 m Breite soll sich der Renault wie der Trafic E-Tech Electric leicht durch die engen Straßen der Innenstädte steuern lassen. Zugleich sorgt die Höhe von 2,60 m dafür, dass sich eine bis zu 1,90 m große Person problemlos im Cockpit und Laderaum bewegen kann.

Die Ausstattungsmerkmale wurden speziell für die Nutzung in der Stadt entwickelt, wie zum Beispiel eine seitliche Schiebetür mit einer unsichtbar integrierten Schiene, die ein sanftes Öffnen ermöglicht. Trittbretter auf beiden Seiten erleichtern den Ein- und Ausstieg. Am Heck bietet ein einteiliges Rollo Zugang zum Laderaum; ein Trittbrett aus Edelstahl betont den robusten Hightech-Charakter des Fahrzeugs.

Technische Details zu den neuen Transportern hat Renault leider noch nicht verraten (Einzelheiten will man in den kommenden Monaten bekanntgeben). Die neuen leichten Nutzfahrzeuge werden in Frankreich im Werk Sandouville gebaut und sollen ab 2026 auf den Markt kommen.