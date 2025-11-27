Unsichtbare Gefahr: Warum Feststoffakkus nicht so sicher sind, wie erhofft

Feststoffbatterien gelten als vielversprechende Zukunftstechnologie: kompakt, hoch effizient, nicht entzündlich und vermeintlich sicherer als klassische Lithium-Ionen-Akkus mit flüssigem Elektrolyt. Eine neue Studie der Technischen Universität München wirft genau dieses Sicherheitsversprechen über Bord: Forscher entdeckten, dass wie in flüssigem Elektrolyt auch in polymerbasierten Feststoff-Elektrolyten gefährliche Metallstrukturen wachsen können, sogenannte Lithium-Dendriten.

Was sind Dendriten, warum sind sie gefährlich?

Dendriten entstehen, wenn sich während des Ladezyklus des Akkus Lithium unregelmäßig anlagert, nicht gleichmäßig über die Elektrodenfläche, sondern punktuell. So wachsen nadelförmige Metall-Strukturen, die im Extremfall den Separator oder Elektrolyten durchdringen können. Bei klassischen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt ist das Risiko besonders hoch: Der Dendrit kann wachsen, die Akku-Ummantelung durchbrechen und einen Kurzschluss mit Überhitzung, Brand oder Explosion verursachen.

Festkörperakkus mit festen, nicht flüssigen Elektrolyten galten bisher als sicherer: Der feste Elektrolyt sollte das Wachstum oder die Durchdringung von Dendriten verhindern. Eine aktuelle Untersuchung der TU München zeigt allerdings, dass Lithium-Dendriten auch innerhalb des festen, polymerbasierten Elektrolyten entstehen können, und zwar nicht nur direkt an der Anode, sondern tief im Elektrolyten selbst.

Damit stellt die Studie ein zentrales Sicherheitsargument in Frage: Selbst Festkörperakkus bieten keine verlässliche Garantie gegen gefährliche Kurzschlüsse, wenn die Material- und Zellarchitektur nicht perfekt ist.