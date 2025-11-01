Neue Studie: Sind E-Autos in den ersten Jahren schädlicher als Verbrenner?

Die Mobilitätswende sorgt noch immer für - oft emotionale - Diskussionen. Nun legt eine aktuelle Studie Fakten vor, die manche überraschen, und andere falsch interpretieren könnten. Denn die Ergebnisse zeigen: Elektroautos verursachen zunächst mehr CO2 als Verbrenner – sind langfristig aber deutlich klimafreundlicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie von Forschenden der Duke University in den USA, die diese Woche im Fachjournal "PLOS Climate" veröffentlicht wurde. Das Team um Hauptautor Pankaj Sadavarte untersuchte dafür die CO2- und Luftschadstoffemissionen verschiedener Fahrzeugtypen bis zum Jahr 2050. Dabei flossen sowohl die Emissionen aus der Kraftstoffproduktion und dem Betrieb als auch jene aus Batterieherstellung und Fahrzeugmontage ein. Die Forschenden verglichen batterieelektrische Fahrzeuge mit klassischen Benzinern unter verschiedenen Zukunftsszenarien, in denen der Anteil von E-Autos in den USA schrittweise steigt. Nach zwei Jahren werden Verbrenner abgehängt Das Ergebnis: In den ersten beiden Jahren ihrer Nutzung stoßen Elektroautos über den gesamten Lebenszyklus hinweg rund 30 Prozent mehr CO2 aus als Verbrenner. Grund dafür ist der energieintensive Abbau von Lithium und die Produktion der Batterien. Nach dem zweiten Jahr jedoch kippt die Bilanz: Ab dann sind die kumulierten Emissionen von E-Autos niedriger als die der fossilen Alternativen. Langfristig verschiebt sich die Bilanz weiter zugunsten der Elektrofahrzeuge – vor allem, weil Stromnetze zunehmend mit erneuerbaren Energien gespeist werden. Im Jahr 2030 führt jede zusätzliche Kilowattstunde Batteriekapazität laut der Studie zu einer durchschnittlichen Reduzierung der CO2-Emissionen um 220 Kilo, im Jahr 2050 immerhin noch um 127 Kilo.

E-Autos auch aus wirtschaftlicher Sicht besser Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die Unterschiede deutlich: "Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor verursachen unter Berücksichtigung von Klima und Luftqualität etwa zwei- bis dreimal mehr Schäden als Elektrofahrzeuge", sagte Mitautor Drew Shindell. Über die gesamte Lebensdauer hinweg seien die umweltbedingten Kosten durch Abgase und Treibhausgase bei Benzinern zwei- bis dreieinhalbmal so hoch wie bei E-Autos. Die Forschenden betonen, dass ihre Analyse auf bestimmten Annahmen beruht – etwa zur durchschnittlichen Fahrleistung, zur Batteriekapazität und zur Lebensdauer der Fahrzeuge. Nicht berücksichtigt wurden dagegen die Emissionen, die beim Ausbau der Ladeinfrastruktur entstehen. Dennoch sei die Tendenz eindeutig, heißt es in der Studie: Je sauberer die Stromproduktion werde, desto größer falle der ökologische Vorteil von Elektroautos aus. Auch die Luftqualität kann durch E-Autos besser werden "Unsere Forschung zeigt, dass der Umstieg von fossilen Brennstoffen auf batterieelektrische Fahrzeuge das Klima und die Luftqualität langfristig deutlich verbessern kann", sagte Studienleiter Pankaj Sadavarte. Die Studie reihe sich ein in eine wachsende Zahl von Analysen, die die Gesamtbilanz von Elektrofahrzeugen über ihre gesamte Lebensdauer betrachten – von der Rohstoffgewinnung bis zur Entsorgung. Immer wieder zeige sich dabei, dass die Batterieproduktion zwar energieintensiv ist, der Betrieb mit zunehmend erneuerbarem Strom aber entscheidend zur Reduktion der Emissionen beiträgt. Nach Einschätzung der Forschenden dürfte sich dieser Trend in den kommenden Jahrzehnten verstärken: Wenn die Stromversorgung weiter dekarbonisiert wird und Batterien effizienter hergestellt werden, könnten Elektrofahrzeuge zu einem der zentralen Hebel für die Erreichung der Klimaziele im Verkehrssektor werden.