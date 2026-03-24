Voraus in die Zukunft: Ist dieser Peugeot noch wirklich ein Auto?
In einer Fabrikshalle in Wien gab es Erstaunliches zu testen: Peugeot lud zur ersten Fahrt mit dem Polygon, einem Conceptcar, das den Weg in die Zukunft weisen soll. Die Fahrt konnte freilich nur Indoors stattfinden. Straßenzulassung hat der Polygon noch nicht. Und wie bei allen Fahrzeugstudien sind manche Details gewagt, manche verstörend anders. Doch genau darum geht es beim "Blick in die Zukunft". Man will auch zeigen, was möglich wäre, was denkbar ist. Die Umsetzung solcher Studien ist dann meistens alles andere als gewagt. Auch, weil die speziellen Details in der Massenproduktion zu aufwendig und teuer wären.
Jetzt also: Peugeot Polygon. Das Fahrzeug mit dem Lenkrad, das keines mehr ist. Es ist vielmehr ein quergestelltes Tablet, man kennt diese Form aus der Formel 1. Und auch hier kann man per Knopfdruck das "Lenkrad" aus seiner Verankerung nehmen. Auch Formel-1-Style.
Die Probefahrt in der Fabrikshalle ist spannend. Richtig spannend. Wir lernen vom ersten Tag an, mit einem Lenkrad in runder Form umzugehen. Also: Hände auf Position "Dreiviertel 3", wir wissen, wie man umgreift, wie man einparkt, dabei vielleicht sogar die Handfläche zum Kurbeln verwendet. Im Polygon ist alles anders. Das Lenk-Ding ist eckig, steht quer und das ist beim Geradeausfahren oder leichten Lenken kein Problem. Schwierig wird es, wenn man richtig einschlägt, das Lenkrad, etwa beim Einparken, einmal rundum dreht. Dann ist das Gehirn verwirrt und die Lenkerin verunsichert. Ob das sinnvoll ist? Bleibt dahingestellt. Aufregend ist es allemal, spannend auch. Es irritiert und ist ungewohnt. Ob man sich daran gewöhnen kann und will? Auch das bleibt an dieser Stelle offen.
Peugeot präsentiert das Polygon Concept und will damit vor allem:
- Agil sein: Das Polygon Concept erfindet das „Rad“ neu und führt eine völlig neue Lenksteuerung ein. Das PEUGEOT Hypersquare ist – kombiniert mit der elektronischen Steer-by-Wire-Technologie – das Herzstück einer neuen Generation des i-Cockpits.
- Fahrspaß bieten: Das Polygon Concept bietet ein neues Fahrerlebnis mit vielen Möglichkeiten zur Personalisierung und Individualisierung.
- Zukunftsweisend sein: Das Polygon Concept steht für eine verantwortungsbewusste Zukunft mit recycelten Materialien, weniger Teilen, austauschbaren Komponenten und neuen effizienten Fertigungsmethoden.
Polygon Concept ist ein kompaktes Konzeptfahrzeug mit einer Länge von unter vier Meter. Damit werden Innovationen getestet und präsentiert, die PEUGEOT ab 2027 einführen wird – insbesondere die revolutionäre Hypersquare Lenkung mit Steer-by-Wire-Technologie. Das gefahrene Fahrzeug ist das einzige, das es auf der Welt gibt. Kosten: rund 3 Millionen Euro.
Wie viele Kunden das dann auch tatsächlich bestellen werden, auch das ist eine Frage, die erst in Zukunft beantwortet werden kann.
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