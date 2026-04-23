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Das Angebot an leistbaren Elektroautos ist nach wie vor überschaubar. Aber auch in der Preisregion rund um 20.000 Euro kommen stetig neue Modelle dazu bzw. sind zumindest angekündigt. Auch Citroën macht das kompakte Elektroauto ë-C3 nun nochmals günstiger. Den elektrischen C3 gab es bisher nur mit 44,2-kWh-Akku. Möglich wird der günstigere Preis durch den Einsatz eines kleineren Akkus. 30,3 kWh (netto 29,3) ist die Kapazität und die daraus resultierende Reichweite beträgt 212 Kilometer. Urban Range heißt der kleinere Akku und der ë-C3 ist damit natürlich City-tauglich, aber nicht nur. Citroën sieht das Einsatzgebiet des E-Autos auch in ländlichen Gegenden als passendes Mobilitätsangebot (für die Fahrt zum Arzt oder zum Einkaufen).

Jedenfalls ist der Urban Range (bis auf die geringere Reichweite) keine Verzichtserklärung. Der E-Motor leistet wie sonst im ë-C3 83 kW/113 PS. Und damit ist man in der Stadt für den Ampelstart gut aufgestellt und reist auch über Land ausreichend flott. Auf 100 km/h beschleunigt man in 11,6 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt übrigens 125 km/h und damit besteht keine Gefahr, auf der Autobahn zu schnell zu sein. Der ë-C3 federt brav und lässt sich mit dem oben und unten abgeflachten Lenkrad gut dirigieren. So fährt man mit dem ë-C3 ganz unkompliziert. Einzige Reminiszenz an frühere Autozeiten sind der klassische Zündschlüssel und die Handbremse mit echtem Hebel. In der Basisausstattung (You) hat man keinen zentralen Bildschirm, sondern holt sich die gewünschten Apps via Anbindung des eigenen Smartphones ins Auto.

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