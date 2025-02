Es ist natürlich schade, dass der Preis, mit dem Citroën werben könnte, nicht mehr mit einer „1“ beginnt. Nachdem der Topf für die staatliche Förderung für die E-Autos leer ist, fallen nun 3.000 Euro weg, die man vom Preis abziehen hätte können. Immer noch abziehen kann man vom Listenpreis, der bei 24.900 Euro startet, die 2.400 Euro Importeursanteil. Somit landet man bei 22.500 Euro für den ë-C3. Damit gehört der Citroën zu den günstigeren Angeboten unter den E-Autos.

Wir haben das Elektroauto in der Version zum Test gebeten, die man für 22.500 Euro bekommt – und das ist das Basismodell, genannt „You“. Was als Erstes auffällt: Das Interieur ist absolut minimalistisch. Natürlich wurde hier viel Plastik verbaut, unsympathisch wirkt das C3-Cockpit deswegen nicht. Vor dem Fahrer gibt es ein kleines Display für die wichtigsten Informationen.

Sonst gibt es keinen Bildschirm und kein Infotainment und somit auch kein Radio. Alles, was man an Information bzw. Unterhaltung an Bord haben will, holt man sich über das eigene Smartphone ins Fahrzeug. Hierfür gibt es eine Dockingstation und ein USB-Stecker ist auch gleich in der Nähe. Citroën-Kunden können dann über die MyCitroën App die hier verfügbaren Funktionen fürs Auto nutzen. Wer den Touchscreen im Auto will, muss zu einer der beiden höheren Ausstattungslinien greifen.