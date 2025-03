BMW zeigt Neue Klasse als Limousine und SUV im Tarnkleid

Die Neue Klasse wird eine ganze Familien von neuen Elektrofahrzeugen . Den Anfang macht ein SUV (gewissermaßen der Nachfolger für den iX3), danach folgt eine Limousine. BMW veröffentlicht nun via Social Media kurze Videos, die die kommenden Fahrzeuge - noch mit Tarnbeklebung versehen - bei der Erprobung zeigen. Sei es in der Kälte des Nordens oder der Hitze Südafrikas.

Der Start der Neuen Klasse von BMW rückt näher. Gegen Ende des Jahres soll die Produktion des ersten Modells der Neuen Klasse in Debrecen/Ungarn anlaufen. Ab Sommer 2026 wird die Neue Klasse auch im Stammwerk München vom Band laufen.

Die Limousine hat in etwa die Dimensionen eines 3ers. Erahnen lässt sich die Gestaltung des Frontgrills, die wohl dem Styling der Studien ähneln wird. Die Scheinwerfer dürften aber nicht der Linie der Concept-Fahrzeuge mit zwei schmalen, leicht schräg stehenden Leuchten folgen. So lassen es zumindest die Lichter an den Prototypen vermuten.