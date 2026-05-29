Audi hat im ersten Quartal 2026 weltweit 360.000 Autos ausgeliefert. Das sind rund 20.000 Stück weniger als im Jahr davor. Allerdings verzeichnen die Plug-in-Hybride ein beachtliches Plus von rund 160 Prozent. Insgesamt liegt der Anteil der elektrifizierten Modelle bei den Ingolstädtern bei 20 Prozent.

Damit auch die rein elektrischen wieder attraktiver werden, hat Audi nun dem SUV Q4 e-tron fünf Jahre nach seinem Start eine sogenannte Produktaufwertung verpasst. Und dabei bekommt der Q4 als erster Audi eine Funktion, die anderswo schon gang und gäbe ist, aber bisher noch kein Audi hatte. Als erster Audi kann der Q4 nunmehr bidirektional laden. Das betrifft zum einen die Funktion Vehicle-to-load, um Elektrogeräte (wie z.B. E-Bikes) am Auto zu laden und zum anderen Vehicle-to-Home. Damit kann der Audi als Batteriespeicher arbeiten und auch Strom ins Netz des eigenen Hauses einspeisen. Das lohnt sich insbesondere, um den Eigenverbrauch über eine Photovoltaikanlage zu optimieren, erklärt man bei Audi. Passend dazu bietet Moon Power seit Kurzem die entsprechende Wallbox dafür an.

Auch sonst hat man bei Audi beim Q4 e-tron nachgebessert. Dank effizienter E-Maschinen bietet der Audi mehr Reichweite. Wie gehabt ist das Auto als SUV und als Sportback-Variante zu haben, dazu sind zwei Akkugrößen verfügbar. Mit dem 59-kWh-Akku (netto-Wert) kommt der Q4 auf bis zu 439 Kilometer. Den kleinen Akku gibt’s nur mit Heckantrieb und 150-kW-Motor. Reichweiten-Champion ist der Q4 e-tron performance als Sportback mit Heckantrieb und bis zu 577 Kilometer. Dazu ist der Q4 auch als quattro-Version (mit 220 kW oder 250 kW) verfügbar. Nachgebessert haben die Ingolstädter auch beim Kapitel Laden. DC-Laden funktioniert nun mit bis zu 185 kW (im Topmodell quattro performance).