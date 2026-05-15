Elektro-Event in Wien: 10 Highlights, die man sehen sollte

Sie präsentieren auch 2026 wieder automobile Highlights in der Wiener Innenstadt. In einem innovativen „Catwalk-Konzept“ werden vom Veranstalter stolze zehn Österreich-Premieren gezeigt, die in den folgenden drei Tagen bei freiem Eintritt besichtigt werden können. Insgesamt erwarten die Besucherinnen und Besucher über 60 Fahrzeuge aus allen Klassen; vollelektrische ebenso wie Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge.

E-Mobilität ist längst im Alltag angekommen und etabliert sich dauerhaft. Plug-in-Hybride ermöglichen inzwischen elektrische Reichweiten von bis zu 140 Kilometern, während das Angebot an elektrifizierten Fahrzeugen mittlerweile nahezu alle Segmente abdeckt. Aber: Man muss wissen, was es gibt. Und hier kommen die 6. Wiener Elektro Tage von 29. bis 31. Mai 2026 ins Spiel.

Jeep wiederum präsentiert den Jeep Compass 4xe und damit erstmals die neue Plug-in-Hybrid-Version des vielseitigen SUVs aus dem C-Segment mit Allradantrieb und 276 kW (375 PS).

Ebenfalls einen vollelektrischen SUV präsentiert DS Automobiles erstmals in Österreich: den neuen N°7 E-TENSE , der stilvolles Reisen wie in der „First Class“ verspricht.

Audi zeigt den neuen Audi Q4 e–tron als SUV und Sportback - vollelektrisch und für die neue Generation mit neuem Interieur und verbesserter Technik.

4. Auch Mazda rückt ein brandneues SUV ins Rampenlicht. Den Mazda CX-6e, der japanische Ästhetik mit top-moderner Technik kombiniert.

5. Kompromisslosen Luxus im Duett mit maximaler Vielseitigkeit bietet der von Mercedes erstmals der Öffentlichkeit präsentierte vollelektrische Van Mercedes VLE.

6. Der Leapmotor B05, ein kompakter Elektro-Hatchback, punktet mit sportlichem Design und umfangreichen Digitalfunktionen.

7. Škoda präsentiert mit dem Škoda Epiq erstmals einen vollelektrischen SUV-Crossover, der Elektromobilität einer breiteren Kundengruppe zugänglich machen will.

Gleich zwei Österreich-Premieren

8.Volkswagen bringt gleich zwei Österreich–Premieren zu den Wiener Elektro Tagen. Einerseits den neuen VW ID. 3 NEO, der im Rahmen seiner Überarbeitung nicht nur einen neuen Namen, sondern vor allem auch ein neues Design, Interieur und neue Technologien spendiert bekam.

9. Und andererseits den VW ID. Polo GTI - die sportliche Speerspitze der vollelektrischen Version eines der erfolgreichsten Modelle der Markengeschichte.

10. Erneut überaus luxuriös wird es hingegen bei Xpeng. Hier wird erstmals der brandneue Xpeng X9 zu sehen sein; ein technisch höchst-entwickelter Van mit Platz für bis zu sieben Personen.

Detaillierte Informationen zu den Premieren und weiteren Austellern auf den Wiener Elektro Tagen gibt es unter www.wiener-elektrotage.at/aussteller