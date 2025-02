Dazu passt auch, dass das Stammwerk in Mirafiori in den vergangenen Monaten eher dadurch Schlagzeilen machte, dass die Produktion immer wieder unterbrochen wurde – wegen zu geringer Nachfrage. In Mirafiori wird neben Sportwagen von Maserati der Fiat 500 produziert, und den gibt es nur mehr als Elektroversion. In Europa (EU plus Schweiz, UK und Norwegen) wurden 2024 29.190 Stück verkauft.

Auf der anderen Seite ist Fiat der erfolgreichste Hersteller im großen Stellantis-Universum. 1,2 Millionen Fahrzeuge hat man weltweit verkauft, so viel wie sonst keiner im großen Konzern.

Im Werk Mirafiori sollen aber schon bald wieder mehr Autos vom Band laufen. Ab Ende des Jahres wird man hier neben der elektrischen Version den 500 auch als Hybrid herstellen. „Es ist ein Moment des Übergangs“, sagt uns Olivier Francois. „Wir bringen die Produktion des populärsten Autos von Polen nach Turin.“ Mit Druck seitens der Politik habe das freilich nichts zu tun. „Wir bauen den elektrischen 500 hier und deswegen ist klar, dass wir auch die Hybrid-Version hier machen. Und wir haben in unserem Werk in Polen auch keinen Platz mehr.“

Dass der elektrische 500 mit dem Absatz kämpft, hat natürlich mit dem Preis zu tun. Aber: In einigen Jahren sollen die LFP-Batterien für den 500 verfügbar sein, was der Fiat-Chef kaum erwarten kann, und dann könne man den Kleinen zu einem deutlich günstigeren Preis anbieten. „Die Kunden lieben Elektroautos, was sie abschreckt, ist der Preis und die Ladeinfrastruktur“, erklärt der Fiat-Chef.

Wichtigster Markt für Fiat ist in Europa freilich immer noch Italien. Aber hier ist mit reinen Elektroautos mit einem E-Auto-Anteil von 4,2 Prozent wenig zu holen. Meistverkauftes Auto in Italien war 2024 der Panda bzw. der Pandina – ein Auto, das seit 14 Jahren auf dem Markt ist. „Das Auto verkauft sich in Italien wie warme Semmeln“, freut sich der Fiat-Chef. Über 102.000 Stück wurden im vergangenen Jahr in Italien zugelassen, dementsprechend hat man keine Eile, einen Nachfolger zu bringen.