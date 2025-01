Im großen Autokonzern von Stellantis sind Marken wie Citroen, Peugeot, Fiat, Lancia, DS, Opel, Dodge, Ram, Alfa Romeo, Abarth, Jeep und neuerdings Leapmotor unter einem Dach versammelt.

Mit 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen weltweit ist eine Marke an der Spitze (von der man das vielleicht nicht erwartet hätte). Und das ist Fiat. 2024 war man in vier Ländern auf drei Kontinenten die Nummer 1. In den Ländern Brasilien, Italien, Türkei und Algerien belegte Fiat jeweils den ersten Platz in der Verkaufsstatistik.

In Brasilien war Fiat 2024 Marktführer und hat erneut Rekordzahlen vorgelegt. In den vergangenen zwölf Monaten erreichte Fiat in dem südamerikanischen Land einen Marktanteil von 20,9 Prozent und steigerte den Absatz im Vergleich zu 2023 um etwa 45.000 auf mehr als 521.000 Fahrzeuge – rund 118.000 mehr als die zweitplatzierte Marke.