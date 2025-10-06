Dacia wird ab nächstem Jahr die Kombination Automatik mit Allrad für den Bigster und den Duster anbieten.

Mit dem neuen Bigster hat Dacia offensichtlich den Geschmack der Kundschaft getroffen. Über 1.400 Exemplare wurden seit dem Marktstart im Mai bei uns ausgeliefert. Und man ist auch mit dem Umstand zufrieden, dass der Start des Bigster der Popularität des Duster keinen Abbruch tut. Fast 80 Prozent der Bigster-Käufer sind Neukunden. Damit - und mit den nach wie vor guten Verkaufszahlen für den Sandero - wird man im heurigen Jahr voraussichtlich auf einen Marktanteil von 4,7 Prozent kommen. Und der Bigster und auch der Duster werden wohl künftig für weitere Käufer interessant werden, wenn man demnächst eine neue - bisher vermisste - Antriebskombination bringt, nämlich Automatik und Allrad.

Dacia setzt hier auf einen 1,2-l-Mildhybrid-Motor, der mit einem 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe kombiniert wird. Dabei kann man - erstmals bei Dacia - auch über Schaltpaddels am Lenkrad die Gangwechsel selber bestimmen. Der Allradantrieb wird über einen kleinen Elektromotor an der Hinterachse, der die hinteren Räder antreibt, ermöglicht. 23 kW/31 PS leistet der E-Motor, der mit einem 2-Gang-Getriebe zusammengespannt wird. Der erste Gang arbeitet dabei bei Geschwindigkeiten von unter 70 km/h und ist z.B. fürs Geländefahren gedacht. Dazu hat der Fahrer verschiedene Fahrmodi, je nach Untergrund, zur Auswahl. Der Allrad steht dabei bis zu Geschwindigkeiten von 140 km/h zur Verfügung. Das System kommt auf eine Leistung von insgesamt 153 PS. Die maximale Anhängelast beläuft sich dabei auf 1,5 Tonnen. Marktstart für den neuen Antrieb wird voraussichtlich Mitte 2026 sein.

Neues für den Spring Ein Update gibt es für das kleine Elektroauto von Dacia, den Spring. Der Strom wird in einem 24,3-kWh-Akku gespeichert - das soll für eine Reichweite von bis zu 225 Kilometer gut sein. Neu sind auch die Elektromotoren. Statt den bisherigen 45- und 65-PS-Elektromotoren, kommen nun Motoren mit 70 und 100 PS zum Einsatz. Der 70-PS-Antrieb ist für die Versionen Essential und Expression verfügbar, den 100-PS-Motor gibt's nur mit der Topausstattung Extreme.

Außerdem wurde die Gewichtsverteilung optimiert, die Struktur steifer gemacht und Dacia baut nun einen Stabilisator ein, um das Fahrverhalten zu verbessern. Der upgedatete Spring wird im Laufe des ersten Halbjahres 2026 bei uns verfügbar sein. Updates für Sandero, Sandero Stepway und Jogger Der Jogger ist künftig als Hybrid 155 zu haben, der Sandero Stepway mit dem Antrieb folgt einige Monate später. Der 155-PS-starke Hybrid ersetzt dabei den Hybrid 140.