Verglichen mit dem Duster ist der Bigster um 23 Zentimeter länger und fünf Zentimeter höher (bei gleicher Breite). Das macht sich im Innenraum positiv bemerkbar. Hinten sitzt man bequem und der Kofferraum ist nicht nur groß, sondern auch störungsfrei – also ohne hohe Ladekante oder zu schmaler Öffnung – zu beladen. Was immer praktisch ist, ist die Teilung der Rücksitzlehne im Verhältnis 40:20:40. Und man kann die Lehnen auch mittels Fernentriegelung vom Kofferraum aus umwerfen.

Die Geschäfte bei Dacia laufen prächtig. Man vermeldet bei uns das stärkste erste Halbjahr aller Zeiten mit über 6.200 verkauften Einheiten. Und dazu nimmt auch der neue Bigster nun Fahrt auf. Mit dem Bigster hat Dacia nun also ein SUV über dem Duster, das das neue Flaggschiff der Marke ist und sich im umkämpften C-SUV-Segment zu behaupten hat. Das schlagkräftige Argument lautet einmal mehr „viel Auto fürs Geld“.

Im Cockpit ist naturgemäß viel Plastik verbaut – was anderes ist bei dem Preis aber nicht zu erwarten. Zumindest ist es nicht lieblos angerichtet. Anders betrachtet: Der Innenraum wirkt so, als ob er einiges vertragen könnte – und das passt zum robusten Eindruck, den Dacias gerne vermitteln.

Ja, es wäre hier sicherlich gut Platz für eine dritte Sitzreihe, die bietet man aber nicht an – dafür gibt es im Dacia-Sortiment den Jogger.

Die Bedienung funktioniert gut, wobei auch hier viel über den zentralen Touchscreen gesteuert wird. Praktisch bei Dacia: Wer nervige Assistenten schnell wegknipsen will, kann eine dafür vorgesehene Taste entsprechend programmieren. Wenn man statt den Funktionen am Schirm lieber sein eigenes Smartphone nutzen will, kann man eine Halterung neben dem Schirm dafür einklicken. Das ist aber eine eher wackelige Angelegenheit.