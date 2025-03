Jetzt wird Dacia groß. Das Credo „bezahlbar und effizient“ bestätigt die Marke auch bei seinem neuesten Modell. Es trägt den klingenden Namen „ Bigster “ und ist eben das – der nunmehr größte in der Flotte. Mit 4,57 Meter Länge (+23 cm im Vergleich zum Duster), 1,81 Meter Breite, 1,71 Meter Höhe (5 cm mehr als der Duster) und 2,7 Meter Radstand steht der Bigster satt auf der Straße.

Wenn Dacia ein neues Auto kreiert, regiert der Sparstift. Jeder Einzelteil muss die harten budgetären Vorgaben erfüllen, jeder Türgriff und jede Leiste ins enge Korsett eines „Budgetcars“ passen. Dafür ist Dacia berühmt, dafür kaufen und lieben die Kunden die Marke. 10.772 Dacia wurden 2024 in Österreich neu zugelassen, ein Marktanteil von 4,2 Prozent und eine satte Steigerung im Vergleich zum Vorjahr. Verkaufsschlager ist der Sandero, Dacias Kleinster, den es schon ab 12.490 Euro gibt. Auch der Duster ist mit 3.696 neu zugelassenen Einheiten ein Verkaufshit.

Das Kofferraumvolumen konnte auf 667 Liter gesteigert werden (150 Liter mehr als beim Duster), insgesamt beeindruckt das Fünfsitzer-SUV mit seiner Geräumigkeit, auch in den beiden Sitzreihen. Ja, da wäre sich auch noch eine dritte Bank ausgegangen, man habe sich aber „bewusst dagegen entschieden“, sagen die Dacia-Macher bei der Präsentation in Marseille. Wer den Siebensitzer will, kann bei Dacia auf den Jogger ausweichen.