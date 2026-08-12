Mit ihm hat alles begonnen. Zumindest wenn es um die Q-Familie bei Audi geht. Der Q7 war das erste SUV von Audi, das die Bezeichnung Q im Namen führte – weitere Qs sollten folgen, zuletzt der Q9, der nunmehr das Überdrüber-SUV der Ingolstädter sein wird. Aber um den geht es nicht, es geht hier um den Q7. Audi bringt das SUV nunmehr in dritter Generation auf den Markt. Wenn es um die Neuzulassungen geht, sind die mittleren Größen wie der Q3 oder der Q5 in unseren Regionen natürlich gefragter. Wichtigster Markt für den Q7 ist vor allem Nordamerika. Der heimische Importeur rechnet aber vor, dass seit 2005 immerhin über 8.300 Q7 in Österreich zugelassen wurden.

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Im Vergleich zum Vorgänger ist die neue Generation sogar etwas kürzer geworden, wir sprechen hier von 11 mm, gleichzeitig ist er breiter geworden (jetzt 2.010 mm). Repräsentative Proportionen nennt man in Ingolstadt die neue Statur des SUV. Was freilich als erstes ins Auge sticht, ist aber der massive Kühlergrill, der nicht minder repräsentativ ist und schon von weitem verheißt, hier kommt ein Audi (und zwar ein ziemlich großer). Wie man es von den Modellen der Marke kennt, kann man hier eine Beleuchtung integrieren (ist von Ausstattung bzw. Markt abhängig). Digitale Matrix-LED-Scheinwerfer mit Mikro-LED–Modul sind optional zu haben und am Heck hat der neue Q7 digitale OLED–Heckleuchten der dritten Generation mit Kommunikationslicht und aktiver digitaler Lichtsignatur Die digitale Lichtsignatur kann der Fahrer nach Vorlieben einstellen, insgesamt stehen acht Lichtsignaturen zur Auswahl. Eine neue Funktion haben die Blinker – das erweiterte Blinklicht projiziert Pfeile auf den Boden und zeigt so an, wohin man abbiegen will. Das soll andere Verkehrsteilnehmer noch besser auf ein Abbiegen hinweisen. Ist natürlich eine Option, die man über ein Technikpaket bekommt. Audi bietet für den Q7 drei Sitzkonfigurationen an. Basis ist der klassische Fünfsitzer, optional kann man den Audi aber auch mit sieben bzw. sechs Sitzen ausstatten - in letzterer Version besteht die mittlere Reihe aus zwei bequemen Einzelsitzen und das ist neu für den Q7. Und wie sitzt man ganz hinten? Nun, längere Strecken mag man dort niemandem zumuten, aber kurzfristig kann man es auch als Erwachsener durchaus aushalten - sagen wir so, es gibt andere Siebensitzer, die für mehr Klaustrophobie sorgen.

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Dabei klappen die Sitze höchst bequem elektrisch auf Knopfdruck zusammen. Für Österreich rechnet man übrigens damit, dass sich fast 70 Prozent der Kunden für den Siebensitzer entscheiden werden. Natürlich wirkt das Interieur sonst hochwertig und technisch ausgefeilt. Die Audi-Leute demonstrieren stolz neue Features fürs Wohlbefinden, wie das Panoramaglasdach samt justierbarer Transparenz und Lichtinszenierung oder das Soundsystem mit 4D–Klang. Letzteres zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass (bei entsprechender Lautstärke) auch die Vordersitze mittels Sitzaktuatoren vibrieren, um vor allem die Bässe zu verstärken (kann man aber wegschalten, wenn man das nicht mag).

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