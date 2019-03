Wo die EU weltweit wegweisend ist

Was aber nur die halbe Wahrheit ist. Denn wir zahlen für das Gratisvideo auf YouTube, das billige Zimmer bei Airbnb, das Urlaubsbild der Freundin auf Facebook noch mit etwas anderem: mit dem Gemeinwesen. Die großen Online-Plattformen attackieren mit ihrem flüchtigen Geschäftsmodell die Geldflüsse, auf denen das europäische Sozialsystem basiert.

„Money grab“ heißt das bei den Kritikern des Silicon Valley: Man sucht sich eine Branche zur Disruption aus, in die man mit einem neuartigen Angebot so eindringen kann, dass man sie völlig durcheinanderwirbelt. Wenn sich der Staub gesetzt hat, dann sehen die Betroffenen: Ein guter Teil des Geldes, das sie früher verdient haben, fließt nun an eine US-Plattform.

Das war zuerst in der Kultur und den Medien so: Musik, Film und Nachrichten wanderten auf YouTube, Facebook und Google. Den absoluten Löwenanteil der Werbeeinnahmen streifen seitdem diese Plattformen ein.