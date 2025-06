Warum mühsame Öffi-Baustelle im Sommer trotzdem Sinn machen

Zu-Fuß-Gehen liegt mit 30 Prozent der Wege dazwischen, der Anteil der Wege, die am Fahrrad zurückgelegt werden, bei (im Vergleich etwa mit den rund 40 Prozent in Kopenhagen schwachen) elf Prozent. Der Anteil steigt zwar, aber um die selbst gesteckten Ziele zu erreichen, muss die Stadt bei den Rahmenbedingungen aufs Tempo drücken.

Denn was den öffentlichen Verkehr betrifft, ist Wien schon jetzt richtig gut unterwegs. 34 Prozent der Wege werden in Wien mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt. Der motorisierte Individualverkehr – also die Fahrt mit dem eigenen Auto, meist sogar allein – ist im Jahr 2024 bei 25 Prozent gelegen.

Zu wenig Maßnahmen

Um diese Ziele zu erreichen, ist es unabdingbar, dem öffentlichen Verkehr, den Radfahrern und den Fußgängern Vorrang vor dem Individualverkehr zu geben. Die deutsche Autorin Katja Diehl nennt das schlicht und einfach #autokorrektur. Und meint damit, dass die Verkehrspolitik seit Jahrzehnten in vielen Bereichen auf das Auto ausgerichtet ist. Selbst in Großstädten wie Wien, in der der öffentliche Verkehr in einer Dichte und Qualität vorhanden ist, wie wir ihn kennen.